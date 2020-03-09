Мишустин провел совещание по экономическим вопросам

09.03.2020, 19:06, Новости дня

Российский премьер Михаил Мишустин провел совещание на тему стабильности российской экономики. Участвовали вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Юрий Борисов, Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минэнерго Александр Новак, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, помощник президента РФ Максим Орешкин, сообщается на сайте камбмина.

Министр финансов заявил, что имеющиеся ресурсы позволяют государству гарантировать выполнение соцобязательств перед гражданами, а также реализацию нацпроектов. Финансовая стабильность будет обеспечена даже в условиях низких цен на нефть.

Министр энергетики сообщил, что РФ была готова к реакции рынка на отказ от сделки по ограничению добычи нефти в формате ОПЕК+ и ситуация находится в рамках прогноза. Новак обратил внимание, что на встрече в Вене российская сторона предлагала продлить условия сделки до конца 2-го квартала 2020 года, чтобы оценить ущерб от коронавируса, но партнеры решили наращивать добычу в борьбе за рынок. Однако ресурсная база отечественной нефтяной отрасли такова, российская нефть сохранит свою конкурентоспособность и долю рынка. Правительство при этом сосредоточится на снабжении внутреннего рынка нефтепродуктами и сохранении инвестиционного потенциала в секторе.