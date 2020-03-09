Парусный спорт. «Броненосец» вошел в Топ-4 южноафриканского 52 Super Series

09.03.2020, 19:06, Новости дня

В Кейптауне завершились гонки первого этапа крупнейшей мировой регаты 52 Super Series нового сезона. По результатам первых в истории гонок соревнований в Южном полушарии победу праздновала итальянская Azzurra, а экипаж яхт-клуба Санкт-Петербурга "Броненоец" финишировал четвертым.

До сих пор календарь 52 Super Series был сосредоточен в Европе и дважды этапы серии проводились в США. В ЮАР десять команд, которые представляют восемь стран, отправились по приглашению известного яхтсмена и предпринимателя из Германии Хассо Платтерна, который выступает в 52 Super Series с проектом Phoenix под флагом ЮАР.

Именно Платтнер возглавлял зачет этапа в течение первых двух дней. Но с изменением ветра команда уступила победителям сезона-2019 из итальянской Azzurra, которые провели гонки поразительно стабильно и завоевали победу с отрывом в шесть очков.

У принимающей команды были шансы повлиять на ситуацию, но в заключительный день соревнований штилевая погода помешала провести гонки. Результаты предыдущего дня были признаны окончательными.

Для лодки под российским флагом первый визит в ЮАР оказался успешным, несмотря на преимущественно легкие ветра, которые для голубой лодки не самые выгодные. "Броненосец" открыл этап и сезон вторым приходом в первой гонке и далее выиграл еще две из семи состоявшихся. В целом, команде не хватало стабильности и в середине этапа "Броненосец" даже опускался на седьмую строчку.

"Мы довольны результатом, пускай он нам достался непросто, — говорит менеджер команды Альберто Баровьер, — после небольшой ротации состава мы хорошо работали над коммуникацией в экипаже и слаженностью действий. То, что нам удалось выиграть две гонки в непростых для нас условиях, говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении".


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