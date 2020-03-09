Минэнерго оценило запас прочности нефтяной отрасли России

09.03.2020, 18:59, Новости дня

Министр энергетики Александр Новак на совещании у премьера Михаила Мишустина заявил, что ситуация на рынке нефти находится в пределах прогноза, сценарий выхода из соглашения ОПЕК+ в РФ прорабатывался.

«Александр Новак подчеркнул, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Министр энергетики добавил, что российская нефтяная отрасль «обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности», чтобы быть конкурентоспособной при любом уровне цен и сохранять долю на рынке.

«При этом правительство будет уделять особое внимание стабильному снабжению отечественного рынка нефтепродуктами и сохранению инвестиционного потенциала в секторе», – сообщил Новак.

Он также сообщил, что в Вене на встрече ОПЕК+ российская сторона предлагала продлить соглашение на действующих условиях, чтобы лучше понять ситуацию с влиянием коронавируса на мировую экономику и нефть, однако партнеры приняли решение «о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка».

«Александр Новак подчеркнул, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза», – говорится в сообщении.

Кроме того, министр финансов Антон Силуанов заявил, что государство гарантирует «выполнение всех социальных обязательств перед гражданами», в том числе исполнение послания президента и реализацию нацпроектов «даже в условиях устойчиво низких цен на нефть».

6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. С 1 апреля ограничения на добычу нефти перестанут действовать. На фоне этого решения цены на нефть начали резкое падение, после чего обрушились рынки в разных странах.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о сложившейся для РФ ситуации на нефтяном рынке.