Посол РФ встретился с главой минфина США

09.03.2020, 18:59, Новости дня

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов встретился с министром финансов США Стивеном Мнучиным, стороны обсудили двусторонние связи, сообщила пресс-служба российской дипмиссии.

«9 марта посол РФ Антонов встретился с министром финансов США Мнучиным. Обсуждались вопросы состояния и перспектив российско-американских связей, ход выполнения договоренностей президентов Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам саммита в Хельсинки в 2018 году и встречи в Осаке в 2019 году», – передает ТАСС сообщение посольства.

Напомним, президент России Владимир Путин в феврале предложил организовать в 2020 году встречу глав государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН. Президент США Дональд Трамп высказался в поддержку этого предложения.


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Путин о Собчаке: такой человек был нужен нашей стране

01.02 / Харьковский сурок Тимка предсказал раннюю весну

04.03 / Стал известен календарь игр сборной РФ по футболу в Лиге наций УЕФА

24.02 / Стали известны все участники плей-офф Восточной конференции КХЛ

18.02 / Мнения: Православным в РФ есть чего опасаться

15.02 / Мнения: Великолепное кино. Никогда не буду его пересматривать

17.02 / Билецкий назвал предложение Зеленского о совместном контроле границ с представителями ОРДЛО шагом к капитуляции

28.12 / DLA — перуанские шаманы предсказали Трампу поражение на выборах в 2020 году

27.02 / Стартап Clearview AI, собиравший фото для спецслужб США, был взломан

07.01 / «Интер» победил «Наполи», «Ювентус» разгромил «Кальяри». Результаты 18-го тура чемпионата Италии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика