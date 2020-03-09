МАГАТЭ призывает Иран к «немедленному» сотрудничеству

09.03.2020, 18:52, Новости дня

Глава Международного агентства по атомной энергии в понедельник призвал Иран «немедленно и в полном объеме» сотрудничать с организацией по вопросам, связанным с международным ядерным соглашением.

МАГАТЭ призывает Иран предоставить доступ к двум объектам и отмечает, что Тегеран отказывается вести «содержательные переговоры» для прояснения имеющихся у агентства вопросов, заявил новый глава организации Рафаэль Гросси.

По словам Гросси, у МАГАТЭ есть вопросы, «связанные с возможным наличием незадекларированного ядерного материала и ядерной деятельностью на трех объектах, которые Иран не декларировал».

Он добавил, что отсутствие доступа к двум из трех объектов и отказ Ирана вести переговоры «негативно отражается на способности агентства… предоставлять достоверные гарантии отсутствия незадекларированных ядерных материалов и деятельности в Иране».

Из опубликованного на прошлой неделе доклада МАГАТЭ стало известно, что в январе Тегеран отказал организации в доступе на два объекта.

По словам дипломатов, эти объекты связаны не с текущей деятельностью, а с военными ядерными проектами, которые Иран, предположительно, вел в 2000-х годах.

Однако повышение внимания к проводившейся ранее программе может усилить напряженность.

Представитель Ирана при МАГАТЭ Казем Гариб Абади на прошлой неделе заявил, что Тегеран не обязан предоставлять организации доступ на свои объекты, если считает, что запросы основаны на «сфабрикованной информации». Он также обвинил США и Израиль в попытках «оказать давление на агентство».

Израиль заявляет, что его разведслужбы получили новую информацию о ранее проводившейся в Иране программе ядерного оружия.

Во втором докладе МАГАТЭ, опубликованном на прошлой неделе, описываются допущенные Тегераном нарушения международного ядерного соглашения, но не говорится о каких-либо ограничениях доступа на ядерные объекты.

Выступая на квартальном совещании Совета управляющих МАГАТЭ, Гросси отметил, что с января, когда Тегеран объявил о прекращении выполнения обязательств по соглашению, агентство «не выявило никаких изменений в плане выполнения Ираном обязательств, связанных с ядерными технологиями».

Заключенное в 2015 году соглашение, предусматривающее смягчение санкций в обмен на ограничение ядерной программы, находится в шатком положении с тех пор, как в 2018 году США вышли из него и восстановили жесткие санкции в отношении Тегерана.

Тегеран в ответ начал сворачивать предусмотренные соглашением ограничения.

Другие страны, подписавшие ядерное соглашение, – Китай, Великобритания, Германия, Франция и Россия – ведут переговоры с Тегераном, стремясь спасти договор.