В Ираке убиты двое американских военных

09.03.2020, 18:52, Новости дня

Двое американских военных в понедельник были убиты «вражескими силами» в Ираке, сообщается в заявлении вооруженных сил США.

Как уточняется в документе, они были убиты в момент, когда они сопровождали и консультировали сотрудников иракских сил безопасности в рамках миссии по уничтожению оплота террористов ИГ в горных областях северного и центрального Ирака.

Имена погибших не раскрываются, пока уведомление о случившемся не получено их ближайшими родственниками.

Напомним, что в Ираке размещено свыше 5000 американских военнослужащих, в задачу которых входит обучение и поддержка иракских войск, ведущих боевые действия против ИГ.