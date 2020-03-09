«Сковорода помогла»: Елена Степаненко впервые на сцене пошутила о разводе с Петросяном

09.03.2020, 18:30, Разное

Отечественные артисты разговорного жанра и юмористы Елена Степаненко и Евгений Петросян расторгли брак ещё в 2018 году. Однако знаменитость не говорила после этого о разводе и лишь недавно впервые на сцене пошутила на тему раздела имущества и «помощи сковороды».

В эфире телешоу «Ирония весны» Елена Степаненко высмеяла тему развода, вероятно, намекая на ситуацию с Евгением Петросяном. В ходе номера юмористка говорит, что супруг был с ней груб, поэтому она с ним развелась, получив при разделе совместно нажитого имущества одну только сковороду, но затем уже с помощью данного «инструмента убеждения» смогла забрать и всё остальное.

Далее Степаненко намекнула, мол, причиной развода после более трёх десятков лет в браке оказалась любовница мужа. Кстати, после новости о расставании артистов начала появляться информация о новой возлюбленной Евгения Вагановича, его молодой помощнице Татьяне Брухуновой, которую он, впрочем, до сих пор никак не комментирует. Степаненко же со сцены призналась, что не сожалеет о разводе, потому как женщины, пережившие подобные ситуации, становятся только сильнее и прекраснее.