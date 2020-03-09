Серия Galaxy S20 и многие другие смартфоны Samsung получат поддержку HDR10 на Netflix

09.03.2020, 18:30, Разное

Смартфоны на сегодняшний являются основным средством, на котором человек просматривает большую часть медиа. Сервис Netflix — один из самых популярных в сегменте потокового видео, также им пользуется большое количество мобильных пользователей. В настоящее время компания экспериментирует с уровнем подписки только на смартфоны на развивающихся рынках, в число которых входят и гаджеты от Samsung.

Поскольку «мобильные» зрители играют важную роль в Netflix, неудивительно, что недавно выпущенная серия Galaxy S20 и множество других устройств Samsung были официально добавлены в список поддержки сервиса. В частности, все новые телефоны вышеназванной линейки теперь могут правильно отображать контент HDR10 на своих новых телефонах. Таким образом, если человек уже получил или собирается получить новый девайс данного семейств, он может быть уверен, что сможет в полной мере использовать этот дисплей с поддержкой HDR10.

Следом эксперты опубликовали полный список устройств Samsung, которые теперь официально поддерживают сертификацию HDR10 на Netflix: Galaxy S20, Galaxy S20 +, Galaxy S20 + 5G, Galaxy S20 Ultra. Помимо этого, здесь есть 2 модели Galaxy Fold, а также более старшие гаджеты из линейки Galaxy S10 и Note 10.