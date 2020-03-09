В Германии появились первые жертвы коронавируса

09.03.2020, 18:28, Новости дня

В ФРГ умерли первые два человека от коронавируса COVID-19, сообщают СМИ со ссылкой на местные власти.

Один из пациентов умер в регионе Северный Рейн – Вестфалия. Он жил в округе Хайнсберг, который является одним из центров эпидемии в стране. Из 1,1 тыс. инфицированных около 300 приходится именно на этот округ, передает РИА «Новости».

Он не первый немецкий гражданин, умерший от коронавируса – в воскресенье в Египте сообщили о смерти немецкого туриста из Гамбурга.

Отметим, что случаи заражения коронавирусом выявлены уже в 100 государствах.


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