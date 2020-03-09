Редкий кадр: Юлия Снигирь показала подросшего сына от Евгения Цыганова

09.03.2020, 18:18, Разное

Юлия Снигирь давно не скрывает отношения с Евгением Цыгановым — вместе влюбленные часто появляются на премьерах и светских мероприятиях и с удовольствием позируют фотографам. На этом, впрочем, публичные проявления романа между актерами заканчиваются — за пять лет вместе ни Евгений, ни Юлия не дали ни одного интервью о своих отношениях. А их совместные снимки в соцсетях и вовсе можно пересчитать на пальцах одной руки.

Вместе с закрытой от публики семейной жизнью пары проходит и взросление их маленького сына Федора. Лишь неделю назад Юлия опубликовала редкий кадр с изображением мальчика. Федор снят со спины, так что фолловерам не удалось рассмотреть, на кого больше похож мальчик — на маму или на папу. Такая возможность представилась сегодня.

Федору сегодня исполнилось четыре года. По этому поводу его звездная мама решила сделать исключение — в Instagram Юлия поделилась снимком с сыном, дав возможность впервые рассмотреть черты его лица. На фото запечатлен трогательный семейный момент. Юлия, одетая по-домашнему, в халат, без прически и грамма косметики на лице, нежно прижимается к сыну.

Этому парню сегодня 4 , —

подписала черно-белый снимок актриса, сопроводив его изображениями двух алых сердечек.

О воспитании ребенка и сложностях материнства Снигирь не так давно рассказывала на YouTube-шоу Татьяны Лазаревой, в котором ведущая обсуждает проблемы родительства со звездами и приглашенным психологом. Тогда актриса призналась, что у сына бывают трудности с послушанием.

Напомним, о романе Юлии Снигирь и Евгения Цыганова начали говорить в 2015 году: ряд СМИ сообщил, что ради Юлии Евгений ушел от своей гражданской супруги Ирины Леоновой, когда та была беременна их седьмым общим ребенком. В марте 2016 года Снигирь родила сына Федора, не сообщив прессе имя отца ребенка, а пресса, в свою очередь, приписала отцовство Цыганову.

В начале сентября 2018 года у актеров случился официальный светский дебют в качестве пары: Юлия и Евгений впервые позировали фотографам вместе на премьерном показе фильма Авдотьи Смирновой «История одного назначения» в Москве. А зимой 2019 года Снигирь и Цыганов появились на премьере фильма в компании его детей от предыдущего брака с Ириной Леоновой — 4-летней Веры, 5-летнего Георгия, 8-летнего Александра, 9-летней Софии, 10-летнего Андрея и 11-летнего Никиты.