Танцы до утра: Виктория и Дэвид Бекхэм потратили больше 100 тысяч фунтов стерлингов на день рождения сына

09.03.2020, 18:18, Разное

В минувшую среду, 4 марта, старшему сыну Виктории и Дэвида Бекхэм исполнился 21 год. Свое совершеннолетие Бруклин отметил в кругу семьи в ресторане Wagyumafia в Лондоне, где шеф-повар Хисато Хамада приготовил для них праздничный стол. А в минувшую субботу звездные родители устроили для именинника грандиозную вечеринку в своем поместье Котсуолдс.

Для праздника в поместье был возведен огромный белый шатер, а приглашенные повара в ожидании гостей зажаривали мясные туши прямо целиком. Во внушительном списке приглашенных, по информации инсайдеров, числилось немало звездных персон. Среди них Элтон Джон, Кара Делевинь, Найл Хоран, Гай и Рокко Ричи. Кто из них в итоге сумел поздравить именинника, папарацци узнать не удалось — Бекхэмы в этот вечер усилили охрану. Так что ни одного снимка с вечеринки репортерам запечатлеть не удалось.

Бруклин Бекхэм с Николой Пельц и друзьями

Кадрами с места событий охотно делились присутствующие, среди которых оказались и бывшие коллеги Виктории Бекхэм Эмма Бантон и Джери Хорнер. Несмотря на отказ от приглашения присоединиться к туру Spice Girls в прошлом году, Виктория еще раз доказала: дружба на этом не заканчивается, опубликовав совместное фото в сторис. А в ленте Instagram поделилась кадрами, на которых запечатлена в момент страстных танцев с супругом.

Дэвид и Виктория Бекхэм

Танцы до 6 утра! Поцелуи и счастливый 21-й день рождения @brooklynbeckham. Я люблю тебя очень @davidbeckham, —

написала Виктория.

К слову, в этот вечер гостей развлекал рэпер Stormzy. Его частный концерт, по сообщениям Mirror, обошелся Бекхэмам в 100 тысяч фунтов стерлингов.

Твой отец легендарный, твоя семья легендарная, давайте сделаем этот праздник легендарным! — крикнул артист толпе во время праздника.

Бруклин и Никола Харпер Бекхэм Бруклин Бекхэм и Stormzy Ромео, Бруклин и Никола Круз, Бруклин и Никола

Бруклин также опубликовал несколько снимков со своего дня рождения. В их число попали кадры именинника с братьями Крузом и Ромео (последний, к слову, со своей девушкой, 17-летней моделью Мией Мучер), танцующая Харпер, совместный снимок Бруклина с Stormzy и много кадров с Николой Пельц. Она весь вечер не отходила от Бруклина ни на шаг. Отлучалась разве что только для танцев с Викторией.

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Публикация от nicola (@nicolaannepeltz)8 Мар 2020 в 2:06 PDT

Спасибо маме и папе за то, что устроили такую потрясающую вечеринку вчера вечером. Спасибо всем моим друзьям за то, что вы были частью ночи, которую я никогда не забуду, — написал в соцсетях Бруклин.