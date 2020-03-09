В Китае разработали технологию распознавания лиц в медицинских масках

09.03.2020, 18:07, Разное

Специалисты компании Hanwang Technology из Китая создали инновационную технологию, помогающую распознать лицо человека в медицинской маске, что особенно актуально на фоне распространения эпидемии коронавируса. На текущий момент разработкой пользуются около двух сотен крупных клиентов из Пекина, но в планах — распространение новинки в провинции и, возможно, другие государства.
На протяжении нескольких месяцев в Китае, где многие компании и предприятия используют «продвинутые» системы распознавания лиц людей, наблюдались некоторые проблемы, так как система не может опознать человека, надевшего медицинскую маску. Последними из-за коронавируса пользуются часто, поэтому нужно было искать решение с возможностью распознавания. Этим занялась компания Hanwang Technology, создавшая в итоге технологию двух типов. Первый из них «упрощённый», или одноканальный, и его рекомендуют, к примеру, для использования на входах в офисы. Второй – многоканальный, применяемый для распознавания лица человека в маске сразу несколькими камерами видеонаблюдения. Благодаря разработке возможность опознания «скрытых» лиц повысилась до 95%, то есть, позволяет точно определить практически каждого.

Разработчики при создании технологии использовали несколько известных на сегодняшний день методик распознавания. Кроме того, специалисты брали данные из баз, в которых собраны образцы лиц людей в масках и без.


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