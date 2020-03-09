Суд собрался приобщить к делу МН17 данные об отсутствии «Буков» в районе крушения

09.03.2020, 17:59, Новости дня

Материалы голландского журналиста Макса Ван дер Верффа об отсутствии «Буков» в районе крушения Boeing в Донбассе в июле 2014 года могут приобщить к делу, сообщила судья окружного суда Гааги Мария Кнайф, отвечающая за работу со СМИ.

«Эта новость привлекла к себе огромное внимание. Суд об этом знает. Прокуратура собирает все файлы по делу и затем отдает их в суд. Даже на позднем этапе новые документы могут быть приобщены к делу, включая запросы, исходящие от обвиняемых и их адвокатов. На данный момент мы не знаем, будет ли этот документ приобщен к делу. Но если это документ, уже входящий в материалы дела, или документ, добавленный по запросу со стороны обвиняемого, он может стать частью дела», – передает ее слова РИА «Новости».

В понедельник судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению малайзийского Boeing начался в Нидерландах.

Напомним, в феврале был опубликован документ Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, в котором утверждается, что крушение МН17 в июле 2014 года произошло в районе, где не было ни одного ЗРК «Бук». Кремль заявил, что это лишь подтверждает правоту России.