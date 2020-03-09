«Вот сейчас мы им покажем!» СМИ пишут, что инициатором разрыва сделки России с ОПЕК был Сечин

09.03.2020, 17:55, Новости дня

Инициатором разрыва сделки России с Организацией стран – экспортеров нефти относительно снижения нефтедобычи был глава «Роснефти» Игорь Сечин. Об этом со ссылкой на источники 8 марта сообщило российское издание The Bell.

Журналисты напомнили, что 1 марта перед началом рабочей поездки в Псков президент РФ Владимир Путин провел совещание с некоторыми министрами и руководителями ведущих российских нефтегазовых компаний в терминале аэропорта Внуково-2. Об этой встрече сообщала пресс-служба Кремля.

Большая часть совещания проходила в закрытом режиме, пресс-служба Кремля опубликовала только обращение Путина к собравшимся перед встречей. Он сказал, что хотел бы посоветоваться с участниками рынка, как Россия должна реагировать на влияние коронавируса на мировую экономику.

«Нам важно быть готовыми к самым разным сценариям. Хочу подчеркнуть: для российского бюджета, для нашей экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым. Напомню, что в рамках нашей макроэкономической политики в этом году мы взяли за базовый уровень стоимость нефти Brent в $42,4 за баррель», – процитировала Путина пресс-служба.

На этом совещании, по данным близкого к одной из крупных российских нефтяных компаний источника The Bell, все нефтяники, за исключением Сечина, были за сохранение текущей сделки с ОПЕК. Собеседник издания рассказал, что мера о совместном с ОПЕК сокращении добычи еще на 1,5 млн баррелей в сутки даже не обсуждалась, участники встречи исходили из того, что все останется как есть.

По словам источника The Bell, Сечин подтолкнул Путина к разрыву сделки с помощью аргумента про американскую сланцевую нефть.

«Вот сейчас мы им покажем! Они при текущей цене активно вкладывают в свою сланцевую нефть, но ее добыча при цене ниже $40 едва ли целесообразна, а «Роснефть» может позволить себе такое падение», – процитировал Сечина собеседник издания.

О связи между отказом России согласовать с ОПЕК новую сделку и американской сланцевой индустрией 7 марта сообщило и Bloomberg. Кремль пришел к выводу, что попытки поддержать цены на фоне эпидемии коронавируса, которая обернулась резким падением спроса, станут настоящим подарком для американской стороны, отметило агентство. На встрече Путина с нефтяниками, по данным источников Bloomberg, позиция руководства России заключалась в том, что производители сланцевой нефти должны взять на себя часть урона от падения спроса на сырье, сократив объемы добычи.

5 марта ОПЕК, куда входит 14 нефтедобывающих стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор – согласовала дополнительное ограничение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки в связи с падением спроса на нее из-за коронавируса. Ожидалось, что 6 марта к сделке присоединится Россия, но сторонам не удалось договориться о продлении существующего или заключении нового соглашения. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что сделка с ОПЕК не отвечала интересам России и не была партнерской.

До 1 апреля между странами – членами ОПЕК и партнерами организации продолжает действовать договоренность о сокращении объемов нефтедобычи на 1,7 млн баррелей в сутки, достигнутая в 2016 году крупнейшими экспортерами, в том числе Саудовской Аравией и Россией. После этого все ограничения будут сняты.

На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия, по данным источников Bloomberg, решила «вступить в тотальную ценовую войну» и нарастить добычу с нынешних 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Это, как полагают опрошенные агентством аналитики, «приведет к хаосу на рынке нефти».

9 марта стоимость североморской нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель. Такое падение цен оказалось сильнейшим с 1991 года – со времени войны в Персидском заливе. После обвала цен на нефть в РФ начал стремительно дешеветь рубль.