Два человека, считающие себя президентами Афганистана, провели инаугурацию. В Кабуле прогремели взрывы

09.03.2020, 17:55, Новости дня

9 марта на церемонии в президентском дворце в Кабуле Ашраф Гани был приведен к присяге в качестве президента Афганистана, сообщает телеканал TOLONews.

На церемонии присутствовали специальный посланник США Залмай Халилзад, временный поверенный в делах США Росс Уилсон, командующий американским контингентом генерал Скотт Миллер, а также послы ЕС, Канады, Австралии, Дании, Германии и Норвегии.

Гани был объявлен переизбранным президентом по итогам выборов, которые состоялись в сентябре 2019 года. Пересчет голосов продолжался до декабря.

Его конкурент, действующий премьер-министр страны Абдулла Абдулла, называл результаты выборов «фальсификацией». 9 марта он организовал церемонию своего приведения к присяге в качестве президента.

По данным телеканала, до сегодняшнего утра продолжались консультации между Гани и Абдуллой относительно урегулирования кризиса. Гани предложил сопернику 40% портфелей в новом кабинете министров, должность главы Высшего совета мира, ответственного за планируемые мирные переговоры с талибами, а также звание «лидер оппозиции». Абдулла отказался, потребовав аннулировать результаты сентябрьских выборов.

Во время церемоний 9 марта в центре Кабула прогремели взрывы, похожие на детонацию мин. Служба безопасности увела Гани из дворца, сообщило издание The Washington Post. О жертвах и пострадавших не сообщается.