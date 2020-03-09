Проблемы устойчивости власти и государства

09.03.2020, 17:53, Разное

6. Проблемы устойчивости власти и государства Каждый человек, который занимался проблемами управления в сложных системах, посмотрев на абстрактное представление экономики и государства сразу скажет, что это же система управления, при этом не очень сложная. Да это так, но в системах управления главное – это обратная связь. Новое – это то, что экономика показана как система управления для социализма в виде рисунка и математического выражения, а для капитализма только в виде рисунка. Почему так бедно для капитализма – нет математики нестационарных случайных процессов. Чтобы работать с ними надо множество реализаций по каждому государству, а у нас только одна. Может, помогут квантовые компьютеры, хотя вряд, как решить проблему человека со второй сигнальной системой ак. Павлова – не знаю. Представить поведение человека как случайный процесс с равномерным законом распределения – за незнание надо же чем-то платить. Результат получим тоже как случайный процесс, но уже с нормальным законом распределение. Значит там что-то не нормально! В общем, проблема! Однако вернёмся к обратной связи в системах управления. При социализме в системе обратной связи два элемента – партия – управляет по положению и власть (законодательная, исполнительная и судебная) – управляет по скорости. Такие системы сравнительно устойчивы, обладают высокой точностью и быстродействием. Конечно при грамотном или обладающем высоким интеллектуальным потенциалом и предвидением «обслуживающим персоналом». При капитализме система обратной связи представлена элитой. Как она управляет экономикой не известно, поскольку не известно, что или кто это такое и её цель. Прогнозировать не возможно — тот же случайный процесс. Примерно до 1998 года брали статистику за предыдущие три года, как говорила автору одна руководительница экономического подразделения, добавляли 2- 3 % — это и был прогноз. После кризиса начали разрабатывать некие три прогноза: успешный, средний и не успешный. Автор свою книгу «Философия экономики социализма и капитализма» начал с раздела «Астрология, гипноз и парапсихология», утверждая на уровне гипотезы, что это реальные физические явления без всякой мистики. Было предложено приглашать таких людей в экономические подразделения соответствующих структур власти. Поскольку никто не знает, как управляются такие системы, то тут играют роль наблюдения за прошлым поведением таких систем. Поэтому экономисты, политологи, физики стали искать в рамках этих наблюдений некие закономерности – циклы и технологические уклады. Они и были найдены, но они не обладают стабильной периодичностью. Вот пример циклов из Википедии.

Таким образом, обычно выделяют четыре основных вида экономических циклов:

· краткосрочные циклы Китчина (характерный период — 2—3 года);

· среднесрочные циклы Жюгляра (характерный период — 7—11 лет);

· Циклы (ритмы) Кузнеца (характерный период — 15—20 лет);

· длинные волны Кондратьева (характерный период — 48 — 55 лет)[4].

К настоящему времени отсутствуют убедительные эмпирические подтверждения детерминированности экономических циклов.

Причиной «циклов» — возьмём в кавычки это слово, поскольку доказательство наличия этих циклов сомнительно. Они как бы существуют по следующим причинам:

· развитие экономики – одна реализация нестационарного случайного процесса и наличие там циклов чисто символично,

· незнание авторами сущности экономики как структуры (элементы и связи между ними), а представление её в виде набор слов: производство, распределение, обмен и потребление. Однако производство работает так, как им управляют, а управление – элемент структуры экономики. О том, как и кто управляет экономикой капитализма, было написано выше,

· циклы – это скорее влияние природы, например, периодичности солнечных пятен (по Чижевскому),

· не учёт циклов даже с учётом тех представлений, которые о них есть при планировании экономического развития страны. Возьмите «Стратегию 2020». Принята в 2012 г., а в 2014 г. в РФ грянул кризис . Есть ли в новой стратегии — не знаю, хотя предполагаю, что в 2021 – 2023 гг. будет очередной кризис.

Все эти проблемы справедливы как для власти при социализме, так и при капитализме. Поэтому рассмотрим эту проблему для каждой ОЭФ с учётом их особенностей.

6.1. Устойчивость власти при социализме

Экономика представляет собой динамическую, живую человеко-машинную систему. Поэтому её работа всецело определяется тем, как ею управляют люди – власть . Важнейшей задачей анализа таких систем является решение вопроса об их устойчивости. Под понятием устойчивости власти при социализме будем понимать свойство экономики не только стабильно работать в нормальных условиях, но и "не уходить вразнос" при отклонении всевозможных состояний экономики от нормального и влиянии на систему дестабилизирующих воздействий, т. е. способности системы возвращаться к равновесному состоянию, из которого она выводится возмущающими или управляющими воздействиями. Под нормальным состоянием экономики будем понимать отсутствие возмущающих факторов в рамках мирохозяйственного комплекса и природных катаклизмов. Система находится в состоянии равновесия, если при отсутствии воздействия на систему возмущающих факторов ошибка управления властью ( регулирования) — разность между заданными планом параметрами экономики и фактическими стремится к нулю. Под устойчивостью власти понимается способность динамической системы возвращаться в равновесное состояние после окончания действия возмущения, нарушившего это равновесие. Неустойчивая власть после воздействия возмущения удаляется от равновесного состояния или начинает совершать вокруг него колебания с нарастающей амплитудой. После такого небольшого теоретического размышления об устойчивости власти с позиции теории управления и понимания её как элемента управления посмотрим, настолько устойчива власть при социализме или власть в социалистическом государстве.

Вся экономика представляет собой как бы пирамиду систем, где верхний уровень представляет собой как бы некую сумму нижних уровней, занятых выполнением задач в интересах достижения цели этом уровнем. Причем в каждой этой элементарной ячейке присутствует партия. Поэтому в каждое возмущение, возникшее на любом уровне (в партийном или техническом) сразу учитывается и сообщается на вышестоящий уровень. О том, что докладывал каждый уровень, другой не знает. Отсюда и в какой-то мере работать хорошо, чтобы вышестоящий уровень не принимал обязывающие кадровые решения. Возмущения, возникающие в рамках мирохозяйственного комплекса, купировались, как правило, на верхнем уровне и на нижние уровни доходило в виде указаний и политинформаций. Поэтому «Великая депрессия – кризис 30 – х», мировые кризисы 60, 70 – х годов не очень сказывались на темпах роста экономики в СССР или в странах СЭВ. Таким образом, власть, которая представляется в виде партии и триады: законодательной, исполнительной и судебной очень устойчива. Тогда возникает закономерно вопрос: «Почему распался СССР и когда?». Ответ довольно прост – из структуры власти при социализме – рис. 14 убрали партию, и исчезла структура партийно-государственной власти при социализме, а власть стала представлять собой структуру олигархо-государственной власти при капитализме . Произошло это на Съезде Верховного совета СССР 14 марта 1990 г. Эта дата и является датой исчезновения СССР как социалистического государства. 6.2.Устойчивость власти при капитализме Сейчас много разговоров о кризисе капитализма и в ответ на эту проблему политологи, экономисты, стратеги, глобализаторы и проч. начинают или вернее начали или уже разработали различные проекты будущего. Красный проект, западный проект, мусульманский проект, иудейский проект и др. Всё это прекрасно, но одно чего сложно найти у авторов – это цель, к которой они хотели бы стремиться и чем она отличается от целей И. В. Сталина, сформулированных им в форме законов в работе «Проблемы экономики социализма с СССР». В работах автора «Теория социализма и капитализма» «Философия экономики социализма и капитализма» утверждалось, что при капитализме достижение эгоистического уровня потребления на пирамиде потребностей Маслоу – это тупик развития капитализма. Подчеркнём тупик, а не конец. Кроме того с позиции роста производительности труда — это наступление технологической сингулярности. Снова не конец капитализма, а рост производительности труда уходит в бесконечность. Далее автор предполагает, что что-то должно произойти, производительность труда упадёт и снова будет рост и будут удовлетворяться социальные и потребности в самосовершенствовании. Вывод из всего сказанного следует, что власть при капитализме остаётся и сам капитализм остаётся капитализмом. Тем более что мировое научное сообщество день и ночь (!) трудится над проблемой улучшения капитализма. Нобелевские лауреаты получают премии только по улучшению капитализма. Последние премии: как правильно писать договора, как помочь нуждающимся, знаменитая программа Impact Investing, а социальные государства (слово близкое по созвучию слову социализм, т. е. между социальным государством и социалистическим общность наблюдается только по фонетике), но с обязательным условием получить прибыль. Кроме этого сейчас модным стало в государствах ежемесячно всем платить, например, близкий к прожиточному минимуму платёж. Это Финляндия и др. Исходя из этих рассуждений, капитализм вечен, и — это не смотря на то, что его пытаются заменить некими проектами, уровень разработок которых (чтоб не обидеть – люди ведь стараются) довольно сырой. Эта же проблема с позиции устойчивости власти намного сложнее. Власть – это элемент объекта управления – государства, а государства – это весь мирохозяйственный комплекс. С позиции теории управления власть в широком смысле управляет экономикой. Кто такая власть, а вот этого при капитализме не известно, кроме того, что – это элита. Поэтому она и называется олигархо-государственная власть – рис. 15. Если подойти к проблеме устойчивости власти при капитализме, то тут проблема ещё интереснее. В основе идеологии власти при капитализме – это власть не вмешивается в экономику, т.е. экономика сама по себе, а власть сама по себе. Однако, если следовать структуре экономики — её абстрактному представлению – рис. 9, то такая структура сама по себе не устойчива – каждый решает свои проблемы в интересах получения максимальной прибыли. Естественно этот процесс идёт за счёт себе подобного – конкуренция. Здесь на страже стоит элита, она заставляет власть вводить различные ограничения в виде законов и создания, различных контрольно-репрессивных структур, например, антимонопольной службы и проч. Поскольку движущей силой развития экономики при капитализме является конкуренция, то ежедневно разоряются и банкротятся сотни организаций, а на их месте возникают тоже сотни новых. При этом никто не наблюдает за количеством производимых продуктов, кроме самого производителя и поскольку этот процесс, не контролируемый и не управляемый, то и возникают периодические кризисы. Общепринятое определение кризисов – это перепроизводство чего-нибудь. По-другому они и не могли называться, поскольку в определении экономики – это производство, а её сущности они не представляли. Если же посмотреть на структуру экономики рис.9, то видно, что производство работает, так как им управляют. Значит кризис – это ошибка в управлении производством. Отсюда все представления об экономических кризисах – это следствие, а причина сосредоточена в управлении производством. Если это так, то можно сказать, что каждый отдельный собственник средств производства не может вызвать кризис. Следовательно, необходимо произойти что-то, что должно привести массу собственников совершить ошибку в управлении производством. Вся эта масса собственников связанна друг с другом через финансовую систему (систему банков) и неурядицы там приведут к нарушению управлением производством. Это может быть невозврат кредитов заёмщиками банкам, а банки, в свою очередь не выдают кредиты и так по кругу. Обнаружить эту неурядицу сложно — в схеме человек с его пристрастиями. Если взять графики зависимости ВВП стран от времени при капитализме и при социализме, то можно заметить что капиталистический ВВП осуществляет как бы всё время колебательный процесс, а социалистический более плавный. Это говорит о том, что капиталистическая экономика всё время близка переходу из колебательного режима в генерационный, который по «команде» элиты власть останавливает – переводит его в режим «ручного управления». Этот режим, как правило, не приводит к существенным нарушениям в работе власти в государстве. Может иногда уходить в отставку правительство. Однако элита ставит новое, что не меняет сущности государства – оно как было капиталистическим, так и остаётся таковым. Таким образом, с позиции управляемости власть при капитализме устойчива. Остаётся проблема решения вопроса в случае знаменитой фразы « верхи не могут, а низы не хотят». Решение этого вопроса при капитализме находится в руках элиты. К примеру, февральскую революцию 1917 г. в РФ поддержала и организовала (отречение царя) элита. Переворот же в октябре 1917г. организовала партия, а удержали власть люди, стоящие во главе партии и обладающие огромным интеллектуальным потенциалом, во главе с В. И. Лениным и с участием элиты. С позиции будущего то, остаётся не решённой проблема технологической сингулярности и появления искусственного интеллекта. При социализме ничего не изменится, ибо все блага, которые будут получены от ИИ, пойдут на благо всего народа и его развитие. Партия останется до тех пор, пока будут частные собственники и криминал. Когда же не станет последних и внешней угрозы, то партия «отомрёт», а не государство и будет власть народа – демократия. Когда всё это произойдёт – не известно. (Подробнее в «Теории социализма и капитализма»). По поводу капитализма, то будущее ещё загадочнее. Что раньше произойдёт или элита «пересадит» капиталистическую экономику с экономической платформы А. Смита на экономическую платформу В. И. Ленина и дальше будет социализм с его целью «благо всего народа и его развитие», или точно будет тупик и хаос – исчезновение государства, а не его «отмирание» как говорили классики. После решения проблемы абстрактного представления экономики и государств социализма и капитализма, а также их формы и устойчивости стало возможным выйти на определение, что такое социализм и капитализм. 6.3. Что такое социализм и капитализм (определения) Поскольку изучением таких явлений общественной жизни как социализм и капитализм философы, экономисты и проч. занимаются сотни лет и столько же лет пытаются определить, что это такое, рассуждая на эту тему. Однако приемлемого определения того, что это такое нет. Есть просто рассуждения на эту тему. С выходом работ стало возможным разрешить эту проблему: «Основы теории экономических систем»,

Издательство LAP LAMBERT Academic Publishing

(2014-10-21). 80 с. — ISBN-13: 978-3-659-60735-6

https://www.ljubljuknigi.ru

«Проблемы федерализма и пути их решения»

(идеология, религия, экономика),

Издательство ридеро, 2017 . 238 с. ISBN-978-5-4483-5316-1

«Теория социализма и капитализма»

Издательство ридеро, 2017 . 276 с. ISBN-978-5-4490-1265-4

«Философия экономики социализма и капитализма»

Издательство ридеро, 2019 . 291 с. ISBN978-5-44966647-5

Появление этих работ привели к разрешению проблемы кризиса в теории экономики. Были предложены абстрактные представления экономик социализма и капитализма и соответствующих им государств. Поскольку они относятся к любым государствам на Земле, то теперь наука располагает законами развития экономик и устройства государств. С позиции философии, то разрешена проблема множественности экономических законов и теорий (свыше 50 – ти), которые и были тормозом в её развитии.

Краткие определения: Социализм – общественно-экономическая система, представляющая собой множество элементов и связей между ними, управляемая партией и властью, целью которых является благо всего народа и его развитие. Капитализм – общественно-экономический комплекс, представляющий собой совокупность элементов с виртуальными связями между ними, управляемый элитой и криминалом, и каждый элемент стремится поглотить себе подобного соседа с целью получения максимальной прибыли. Несколько уточнений понятий принятых в данных определениях: Комплекс – совокупность элементов, объединённых вместе и имеющих общее предназначение. Изъятие элемента из комплекса не приводит к разрушению комплекса. Система — множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определённую целостность, единство. Изъятие элемента из системы приводит к разрушению системы. Виртуальный — это не существующий в реальности, но в целом имеющийся. Нечто заменяющее аналог реальной жизни. — https://fb.ru/article/235571/virtualnyiy—eto-ponyatie-o-virtualnosti. Обычно в определения данных понятий приводимых в справочниках чаще всего утверждается, кто владеет средствами производства. При этом не указывается, кто и как управляет множеством элементов. Что такое коммунизм мне не известно. Тем не менее, точно известно, что при коммунизме будет власть народа, что в переводе на греческий язык будет звучать как «демократия». Поэтому говорить о демократии, с учётом приведенных выше определений, при социализме и капитализме не прилично. Андрей Яшник