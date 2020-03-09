«Вечных людей нет». Нардеп Кравчук сказала, что Авакову ищут замену

09.03.2020, 17:46, Новости дня

6 марта в интервью «24 каналу» замглавы фракции «Слуга народа« Евгения Кравчук рассказала, что министру внутренних дел Украины Аресену Авакову ищут замену.

На вопрос, ищут ли Авакову замену, Кравчук ответила: «Мы решили так: предложим заместителя, и если этот человек вырастет, и мы будем понимать, что этот потенциальный заместитель сможет заменить министра – то вечных людей нет нигде».

«Об этом свидетельствуют предыдущие увольнения», – отметила она.

По словам нардепа, Аваков пока справляется со своими обязанностями.

«Будем реалистично смотреть на ситуацию. МВД – это настолько сложное министерство, что предложить новое лицо без опыта… Вторых шансов может не быть, потому что это безопасность людей, это 300 тысяч личного состава. Есть вопросы к господину Авакову: и по полиции, и, очевидно, по другим моментам. Очевидно – и это правда – до сих пор нет кандидата у [президента Украины] Владимира Зеленского, который бы полноценно мог гарантировать, что все будет в порядке», – добавила она.

На сайте МВД указано, что у Авакова есть шесть заместителей: Сергей Яровой, Татьяна Ковальчук, Сергей Гончаров, Екатерина Павличенко, Антон Геращенко и Александр Гогилашвили.

Аваков стал главой МВД в 2014 году, работал в правительствах Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и остался в команде нового премьера Дениса Шмыгаля.