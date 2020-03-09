Смартфон Redmi Note 9 Pro Max получит новый дизайн и мощную камеру

09.03.2020, 17:30, Разное

Суббренд китайского технологического гиганта Xiaomi готовится в ближайшие дни представить смартфон Redmi Note 9 Pro Max. По информации инсайдеров, гаджет получит новый дизайн и мощную камеру.
В Twitter-аккаунте Мукула Шарма, поставляющего информацию о готовящихся к дебюту технологичных новинках, большинство которой впоследствии получает подтверждение, появился тизер смартфона Redmi Note 9 Pro Max. Изображение затемнено, и поверх него нанесён слоган, однако общие очертания новинки всё же можно рассмотреть. Судя по подписи, гаджет должен получить достаточно мощную камеру. Вероятнее всего, это будет квадрокамера с главным 64-мегапиксельным датчиком. Кроме того, в дизайне также можно увидеть изменения. К примеру, физические кнопки, ранее располагавшиеся справа, теперь перенесены в левую часть.


Достоверной информации относительно технических характеристик Redmi Note 9 Pro Max пока нет, поэтому они в основном базируются на данных инсайдеров. Так, предполагают, что производительность устройству будет обеспечивать процессор Snapdragon 720G. Сообщается о ёмкой аккумуляторной батарее на 5000 мА/ч, 6 ГБ ОЗУ, мощной беспроводной зарядке и ОС Android 10. Презентация Redmi Note 9 Pro Max ожидается, по разным данным, 12 марта этого года.


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