Обвиняемый по делу МН17 полностью отверг ответственность за гибель Boeing

09.03.2020, 17:11, Новости дня

Россиянин Олег Пулатов, которого обвиняют по делу о крушении Boeing в июле 2014 года в Донбассе, полностью отвергает свою ответственность за гибель самолета, сообщила его адвокат Сабине тен Дуссхате, которая присутствует на судебном заседании по делу MH17.

«Позиция Олега Пулатова заключается в том, что он не несет никакой ответственности, ни в какой степени, ни в каком качестве за уничтожение рейса MH17 и все последствия», – передает ее слова ТАСС.

Остальные трое обвиняемых никак не представлены в суде, их позиция не озвучивается.

В понедельник в Нидерландах начался судебный процесс над лицами, подозреваемыми в причастности к крушению малайзийского Boeing в июле 2014 года. Никто из обвиняемых не пришел на заседание.