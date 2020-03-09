Обвиняемый по делу МН17 полностью отверг ответственность за гибель Boeing

09.03.2020, 17:11, Новости дня

Россиянин Олег Пулатов, которого обвиняют по делу о крушении Boeing в июле 2014 года в Донбассе, полностью отвергает свою ответственность за гибель самолета, сообщила его адвокат Сабине тен Дуссхате, которая присутствует на судебном заседании по делу MH17.

«Позиция Олега Пулатова заключается в том, что он не несет никакой ответственности, ни в какой степени, ни в каком качестве за уничтожение рейса MH17 и все последствия», – передает ее слова ТАСС.

Остальные трое обвиняемых никак не представлены в суде, их позиция не озвучивается.

В понедельник в Нидерландах начался судебный процесс над лицами, подозреваемыми в причастности к крушению малайзийского Boeing в июле 2014 года. Никто из обвиняемых не пришел на заседание.


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / Определен основной источник света для рыб

11.02 / МВД приостановило выдачу трудовых приглашений гражданам Китая

20.01 / Свитолина осталась на пятом месте в рейтинге WTA, Ястремская обновила личный рекорд

05.03 / Баканов: Когда Левин приедет в Украину, мы ускорим рассмотрение дела об убийстве Гандзюк

20.01 / Мишустин пока не представил Путину новое правительство

06.02 / Суд принял иск «ИрАэро» в производителю SSJ-100

22.01 / Гаджеты: Apple открыла продажу восстановленных iPhone XS и iPhone XS Max

18.02 / Дмитрий Шепелев заявил об уходе с Первого канала

23.01 / Комик Долгополов раскрыл свое местонахождение

02.02 / Минобороны подготовило самолеты для вывоза россиян из Китая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика