Киселев увидел в обвале цен на нефть возможность «отправить за борт американский сланец»

09.03.2020, 17:11, Новости дня

В ситуации с падением цен на нефть РФ остается в плюсе и сможет не только добывать и продавать столько, сколько нужно, но и «отправить за борт» США с их сланцевой нефтью, считает гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

«Без паники. Нефть падает, но РФ остается в плюсе, не дав ограничить свои возможности на глобальном рынке нефти. Стратегически решение верно. Согласись мы на невыгодную сделку с ОПЕК (читай – с саудитами) – нас выкинули бы за борт и лишили бы новых доходов. Теперь у нас есть шанс не только добыть и продать столько, сколько нам нужно добыть и продать, но и отправить за борт американский сланец», – написал он в своем Telegram.

Говоря о «ценовой войне» между Россией и Саудовской Аравией, он заметил, что бюджет РФ заметно прочнее бюджета Саудовской Аравии и к низким ценам на нефть – в районе 40 долларов за баррель – готов.

«Пока весь мир паникует, правительство Путина-Мишустина и наш Центробанк успокаивают рынки. Очевидно, что объявленное утром комплексное решение по бюджетному правилу было готово заранее, еще до паники «черного понедельника». И похоже, что еще до венских переговоров с ОПЕК», – предположил Киселев.

Он заявил, что этому есть объяснение, так как самый опытный мировой лидер сейчас – это Путин, а «остальные властители не того масштаба».

«Юнга Макрон, шоумены Джонсон и Трамп, давно уставшая Меркель загипнотизированы собственными же фобиями, они привыкли перманентно ощущать угрозы, неважно какие: российскую, китайскую, коронавирусную, нефтяную. Спокойствие – не их конек. Сейчас самый дорогой товар – это хладнокровие и точный расчет, и его, похоже, у РФ гораздо больше, чем у остальных игроков. Этот обвал – спекуляция, которая разогревает новую спекуляцию. Кто не психанул – тот остался в плюсе», – сообщил он.

Киселев призвал россиян не бежать в обменники, так как во вторник «реальный, а не виртуальный российский валютный рынок», и только тогда наступит ясность по настоящему курсу рубля.

«Виртуальный Forex пугает по 75 рублей за доллар уже почти сутки, играя на панику, но не учитывая данные от главных российских игроков, чьи слова и действия на самом деле определяют курс нашей валюты», – подытожил он.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению, которое с 1 апреля перестанет действовать. Цены на нефть начали резкое падение. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о сложившейся ситуации.

Добавим, что в Саудовской Аравии отказались называть происходящее «ценовой войной» с Россией.