Юлия Снигирь впервые показала лицо их с Евгением Цыгановым 4-летнего сына

09.03.2020, 17:07, Разное

Отечественная киноактриса, модель и телеведущая Юлия Снигирь на странице в Instagram впервые показала лицо 4-летнего сына Фёдора, рождённого в отношениях с Евгением Цыгановым. Исключения артистка сделала в честь дня рождения мальчика.
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов достаточно скрытны в плане освещения личной жизни и редко делятся подробностями с поклонниками, а в интервью предпочитают говорить о работе или обсуждают нейтральные темы. Сын у пары родился 9 марта 2016 года, но впервые актриса показала Фёдора примерно в 2-летнем возрасте, причём со спины. До последнего времени лицо мальчика видели только близкие люди, но в недавней публикации в соцсети Снигирь обнародовала совместное чёрно-белое фото с сыном, празднующим 4-й день рождения.


В комментариях коллеги Снигирь Мария Машкова, Марина Александрова и другие поздравляют именинника, вместо слов, оставляя эмодзи в виде сердец. Другие фолловеры также пишут тёплые слова в адрес мальчика, а некоторые удивляются и признаются, что даже не знали о рождении общего ребёнка у актрисы и Евгения Цыганова.


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