Анастасия Макеева рассекретила внешность своего супруга

09.03.2020, 17:07, Разное

Анастасия Макеева впервые показала публике своего супруга, сделавшего ее, как призналась сама, по-настоящему счастливой женщиной. Знаменитость обнародовала архивное фото с возлюбленным, сделанное на Мальдивах год назад.

Именно тогда избранник Макеевой подарил ей поездку на райские острова, хотя у самой актриса не было и мыслей об отдыхе из-за напряженного рабочего графика. Знаменитость отметила, инициатива путешествия отчасти принадлежит ее подруге Анфисе Чеховой. Актриса с удовольствием вспоминает отпуск на Мальдивах и готова повторить такую же спонтанную поездку, случившуюся благодаря заботливому супругу.

Макеева, несмотря на расспросы фолловеров, кто ее муж, чем занимается, не стала вдаваться в подробности. Некоторые и так удивились, что звезда, больше года скрывавшая своего избранника, наконец-то, рассекретила его внешность.



Ранее актриса признавалась, что ее супруг – обеспеченный человек. Муж балует Макееву дорогими подарками, и как заметили поклонники, после встречи с ним она буквально расцвела, информирует «Глобал МСК».