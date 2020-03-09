Эксперты назвали смартфоны с самым мощным и вредным для здоровья человека излучением

09.03.2020, 17:07, Разное

Мобильные устройства с высокой мощностью электромагнитного излучения могут стать причиной развития проблем со здоровьем у пользователя. Эксперты назвали смартфоны с наибольшим уровнем воздействия, то есть наиболее опасные для организма человека.
По словам специалистов, телефоны не могут привести к нарушениям в структуре ДНК, однако отрицательное влияние на здоровье всё же имеют. Для измерения вредного воздействия используется SAR – показатель, определяющий энергию электромагнитного поля, поглощаемую за 1 секунду в тканях тела человека. В странах Евросоюза максимально допустимой нормой считается 2 Вт/кг тканей, а в США данный показатель меньше на 0,4. Определяя SAR, эксперты составили список представленных на мировом рынке смартфонов с самым большим и вредным для здоровья излучением.

Наиболее высокий SAR, зафиксированный на уровне 8,22 Вт/кг, оказался у южнокорейского смартфона Samsung Galaxy S8. Далее с показателем в 3,8 эксперты назвали гаджет от американского технологического гиганта Apple — iPhone 11. В районе 1,48-1,75 Вт/кг отмечаются также весьма небезопасные устройства HTC U 12 Life, One Plus 6T, а также Mi Mix 3 5G, Max 3 и Mi A1 от китайского производителя Xiaomi.


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