В «Уральских пельменях» посмеялись над уходом Юлии Михалковой

09.03.2020, 16:59, Новости дня

Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников пошутил, что уход Юлии Мясниковой связан с тем, что в коллективе «не те мужики» и с ними невозможно строить личную жизнь.

«Она действительно ушла. Наверное, я предполагаю, что нужно строить личную жизнь. Тут, видимо, не те мужики, которые нужны Юле, и тем более они все женаты уже давным-давно. И все старые уже. Самому старому 84 у нас, самому молодому – 72, это я», – передает его слова РИА «Новости».

Мясников рассказал, что сейчас Михалкова занимается другими проектами.

Ранее она рассказала, чем занимается после ухода из коллектива.

В конце декабря 2018 года Михалкова заявила, что коллектив уже давно фактически распался. Позднее Мясников обещал рассказать о причинах развала коллектива.


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