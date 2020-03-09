Основные индексы США продолжили падение после возобновления торгов

09.03.2020, 16:59, Новости дня

Торги на фондовом рынке в США возобновлены после приостановки на 15 минут из-за обрушения индексов Dow Jones и S&P 500 на 7%, однако ключевые американские индексы продолжают снижение, следует из данных торговой площадки.

К 9.50 по времени Восточного побережья США (16.50 мск) Dow Jones упал на 7,89% до отметки 23 тыс. 823,47 пункта. Индекс S&P 500 потерял 7,38%, опустившись до 2752,96 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 7,32%, до 7947,66 пункта, передает ТАСС.

Если индекс S&P 500 упадет на 13%, то торги вновь остановят на 15 минут, а если потери составят 20%, торги прекратят на весь день.

Напомним, ранее на Нью-Йоркской фондовой бирже торги были приостановлены после падения индекса Dow Jones на 7%.


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