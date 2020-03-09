Мнение: А вот это страшно: мать на камеру оправдала убийцу сына

09.03.2020, 16:54, Разное

У матери после смерти 14-летнего сына должно быть такое состояние, что она никак, никаким образом, не может оправдать убийцу. Если только ее очень не попросили сказать то, что она сказала. По сути — принудили. Подросток признал вину, застрелил друга, и его отправили под домашний арест. Свидетели: «Хотел попугать». Попугать он хотел ружьем, который вытащил у отца-судьи из сейфа — «знал, где находятся ключи».

Чтобы подросток не оказался в колонии для несовершеннолетних (а кто знает, что у него творилось в голове, когда он спускал курок), матери убитого пришлось проговорить на камеру заученный текст:

«В результате несчастного случая мой сын погиб. Не было ни ссоры, ни алкоголя, ни наркотиков».

Место преступление чистое — нет ни свидетелей ссоры, ни алкоголя, ни наркотиков, ни ненадлежащего содержания оружия. Все чисто.

14-летний юноша, правда, тащил тело убитого с простреленной головой из квартиры до лифта, перевозил на другой этаж, потом убегал и скрывался. Его поймали в другом городе.

Может, он и не виноват. Но заставлять мать говорить такое — просто страшная практика системы, где делу придают нужное направление умелыми руками сотрудников. И они тоже правы, вероятно. Гуманно? Ну да. Парня-убийцу тоже надо спасать. Наверное, случайно спустил курок. Или нет? Но мать не трогайте, пожалуйста, в таких случаях. Зачем? Но важно вписать в протокол слова основных потерпевших и приложить видеодоказательство.

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