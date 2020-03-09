Английская деревня, остановившая чуму

09.03.2020, 16:39, Разное

Великая чума

Европа неоднократно страдала от яростных вспышек чумных заболеваний, и каждый раз зараза распространялась стремительно на обширных территориях и уносила тысячи жизней. Очередная эпидемия бубонной чумы разгорелась в Англии в 1665 году и свирепствовала почти 2 года. Все началось с Лондона, где болезнь подкосила значительный процент населения (там от нее погибал практически каждый четвертый), а затем она пошла гулять по стране. По приблизительным подсчетам, чума 1665−1666-х убила около 100 тыс. человек только в столице. В числе прочих населенных пунктов эпидемия поразила небольшую деревушку Иэм в графстве Дербишир на севере Англии в районе Пик-Дистрикт.

В Иэм чума пришла в сентябре 1665-го. Местный портной Александр Хедфилд получил ткань из Лондона, которая, как выяснилось впоследствии, была заражена и содержала в себе чумных блох. Его подмастерье Джордж Виккарс расправил материю перед очагом, чтобы просушить ее, но не заметил свитого блохами гнезда внутри. Уже через пару дней Виккарс слег и скончался в течение недели. Это положило начало эпидемии, сразившей в итоге больше половины населения деревушки, где на тот момент проживало около 350 человек.

Больные бубонной чумой. (historytoday.com)

К концу 1665 года 40 жителей скончались от чумы, однако с приходом зимы эпидемия заметно спала, и в деревне лелеяли надежду, что на этом пандемия остановится вовсе. Но, увы, вместе с потеплением вернулась и зараза. К началу лета 1666-го эпидемия развернулась, несмотря на все соблюдаемые предосторожности.

Богоугодное дело

Когда стало ясно, что чума и не думала уходить из Иэма, напуганные обитатели собирались покинуть деревню, но в дело вмешались местные служители церкви. Пасторы Уильям Момпессон и Томас Стэнли своими проповедями убедили жителей не выезжать за пределы Иэма, дабы не переносить заразу в соседние деревни. Церковники укрепили прихожан в мысли, что прекратить дальнейшее распространение заболевания было единственно правильным решением и делом богоугодным. При содействии священников обитатели Иэма согласились на добровольный карантин не только домов зараженных, но и вообще всей деревни. Формально вход и выход из Иэма были закрыты. Новость об этом достигла, разумеется, и жителей близлежащих поселений.

Похороны во время чумы. (historyanswers.co.uk)

24 июня 1666 года обитатели деревни приняли судьбоносное решение ни в коем случае не покидать пределов Иэма, иными словами, верную смерть, ведь ее обитатели лишились практически всякой надежды пережить эту пандемию. Это был трудный выбор, и многие ему противились, однако авторитет церкви в лице пасторов сыграл свою роль. Кое-кто все же не прислушался к воззваниям священнослужителей, несколько семей выехали за территорию Иэма, но большинство так и осталось в деревне. Кстати, тот самый пастор, Момпессон, все же отправил своих собственных детей в Шеффилд, а супруга его отказалась уезжать.

Провизия поступала из Чатсуорта от графа Девонширского, который согласился обеспечивать карантинную деревню при условии, что она таковой и останется до полного исчезновения симптомов чумы. К югу от деревни выстроили нечто вроде заграждения — разложили межевые камни, у которых посыльные из Чатсуорта оставляли товары. Чтобы избежать всяческого контакта со здоровыми, жители Иэма не обменивались с ними деньгами напрямую. Они оставляли монеты в специальных углублениях в этих камнях, при этом, каждую монетку заранее вымачивали в уксусе для обеззараживания.

Камни с углублениями, где оставляли монеты. (flickr.com)

Конец эпидемии

Немногие пережившие эпидемию позже рассказывали о тех, кому пришлось хоронить своих родных целыми семьями. Так, например, Элизабет Хэнкок самолично выкопала могилы и похоронила мужа и шестерых детей. Все они скончались в течение 8 дней. Маршал Хоув тоже пережил пандемию, хотя заразился в начале эпидемии. Ему пришлось похоронить всю свою семью, включая детей. Он также участвовал в погребении многих односельчан, помогая другим копать могильные ямы.

В августа 1666-го умерла и жена Момпессона Кэтрин. Сам же он выжил. Всего за 14 месяцев эпидемии в Иэме скончались 260 человек. После смерти местного каменщика жителям пришлось самостоятельно гравировать имена на могильных камнях. Дела в деревни пришли в запустение: работа в полях остановилась, простаивали и ремесленные мастерские.

Церковь в Иэме. (sykescottages.co.uk)

План пасторов по остановке чумы сработал. К ноябрю 1666-го деревня очистилась от заболевания, пусть и высокой ценой жизни сотен людей. Поступок обитателей Иэма в истории Британии позже превозносился как героический и истинно христианский. Тем не менее кое-кто из историков полагал, что у местных жителей на самом деле был небольшой выбор. Когда одна жительница Иэма самовольно прервала карантин и отправилась в соседнюю деревню, она подверглась нападкам со стороны ее обитателей: несчастную закидывали помоями и отбросами с криками: «Чума! Чума!». Когда в Иэме некто хоронил всех своих близких, волоча их тела веревками на себе, за этим наблюдали с холма из соседской деревни, но приблизиться и помочь не решились. Иными словами, поступок жителей Иэма не вызвал сочувствия: всех, кто оставался на карантине, подвергли только еще большему остракизму.

В современном Иэме по-прежнему бережно хранят память о событиях тех страшных лет: в деревне действует музей, где посетители могут ознакомиться с документами и свидетельствами той эпохи, а также получить подробную информацию о судьбах тех, кто жил и скончался тут в период чумной эпидемии.