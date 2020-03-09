Перечислены провоцирующие мигрень вредные привычки и продукты

09.03.2020, 16:30, Разное

Нестабильная весенняя погода зачастую становится причиной проблем со здоровьем у метеочувствительных людей, однако мигрени могут провоцировать также вредные привычки и неправильно выбранные продукты. Эксперты рассказали, чего не стоит делать или употреблять во избежание ухудшения самочувствия.
В первую очередь людям, склонным к мигреням, специалисты рекомендуют отказаться от сигарет. Если от этой пагубной привычки человек не может избавиться совсем, то хотя бы в период изменения погоды или при приближении головных болей, не стоит курить, так как это приводит к резкому спазму сосудов, что только усиливает болевые ощущения. Ни в коем случае не следует «лечить» мигрень алкоголем, на время оказывающим облегчающее действие, а затем наносящим удар по организму.

В период смены погоды не советуют специалисты пить кофе. Это касается в большей степени гипертоников или страдающих от атеросклероза, а вот при гипотонии небольшое количество напитка, напротив, может принести пользу. «Провокаторами» мигрени могут оказаться и некоторые продукты – шоколад, сыры, какао, орехи, копчёности, пряности или цитрусовые. Также эксперты рекомендуют при «погодных скачках» не переедать и не включать в рацион «тяжёлую» пищу – жирную, жареную, острую и копчёную.


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