Любовь Успенская: «Все контакты с дочерью я полностью обрубила»

09.03.2020, 16:30, Разное

Известная исполнительница русского шансона и городских романсов Любовь Успенская в одном из недавних интервью призналась, что полностью «обрубила» все контакты с дочерью. На решительный и непростой шаг певица решилась после недавнего скандала, спровоцированного публичными «откровениями» Татьяны Плаксиной.
Дочь Успенской в программе «Звезды сошлись» несколько недель назад пояснила о серьёзных конфликтах с именитой матерью. По словам Плаксиной, ссоры иногда заканчивались «рукоприкладством», однако сама певица опровергала слова дочери, говоря, что только заботилась об её физическом и психическом здоровье, возможно, немного чрезмерно. Сейчас же, как оказалось, Любовь Успенская прекратила любое общение с дочерью, пытаясь её «образумить» и показать, что ситуация сама собой не решится, поэтому нужно искать пути разрешения.


Татьяна Плаксина вскоре после скандальных откровений улетела к живущему в США отцу и предпочитает не говорить о произошедшем. Она продолжает вести свой микроблог и общается с подписчиками, многие из которых уверены, дочь Успенской поступила по отношению к матери несправедливо, а потому первой должна сделать шаг на пути к примирению.


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