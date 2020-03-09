Финансовый аналитик дал прогноз состояния экономики РФ после обвала рубля

09.03.2020, 16:30, Разное

Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский дал прогноз состояния экономики РФ. Вспышка коронавируса снизила мировую экономическую активность, а в результате наблюдается падение рубля.

Сокращение спроса на нефть привело к тому, что её избыток на рынке начал стремительно понижать цены. Так уже 9 марта ценник стал ниже на 30%. Это случилось на фоне разрушения сделки ОПЕК+, считает аналитик ФГ «Калита-Финанс». Курс рубля к доллару снизился до 72,5, а к евро — до 82,7. В этой ситуации Банк РФ рассказал о прекращении покупки валюты на внутреннем рынке сроком на 30 дней, что сделано в рамках реализации механизма бюджетного правила. Решение о возможном возобновлении валютных операций будет приниматься в течение месяца. Ситуация отслеживается, а для сохранения стабильности финансов могут быть приняты дополнительные меры. Возможность остановить обвал у ЦБ есть, считает эксперт.

Вместе с тем торможение экономики будет продолжаться. Одна из самых больших инвестиционных компаний США Goldman Sachs Group предполагает 20 долларов за баррель, хотя Дмитрий Голубовский уверяет, что прогноз крайне пессимистичен, и его ждать не стоит, информирует iReactor.