Торги на фондовой бирже в Нью-Йорке остановили после обрушения индекса Dow Jones

09.03.2020, 16:28, Новости дня

На Нью-Йоркской фондовой бирже торги приостановлены после падения индекса Dow Jones на 7%, следует из данных торгов.

Падение основных котировок связано со значительным снижением стоимости нефти и опасений дальнейшего распространения нового коронавируса, передает ТАСС.

В первые минуты после начала торговой сессии Dow Jones упал на 1786,88 пункта (6,91%), затем продолжил снижение. Индекс S&P 500 потерял 6,67% – до 2774,03 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 7,18%.

Кроме того, прерваны торги на открытии биржи Сан-Паулу, которая обвалилась на более чем 10%.

Между тем, 9 марта может стать историческим днем для мировых рынков после обрушения цен на нефть и паники на биржах, пишет Bloomberg.

День, начавшийся обрушением цен на нефть, вызвал панику на всех мировых рынках, финансовые рынки были застигнуты врасплох, отмечает агентство.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации со снижением цен на нефть.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению, которое с 1 апреля перестанет действовать. Цены на нефть начали резкое падение.


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