Bentley представила уникальный кабриолет для любителей лошадей

09.03.2020, 16:21, Новости дня

Известное ателье Bentley Mulliner Collections официально представило усовершенствованный кабриолет, который получил название Continental GT Convertible Equestrian Edition.

В свою очередь, предложенная новинка вызывает огромный интерес еще и по той причине, что выполнена в единственном экземпляре и соответствует конно-спортивному оформлению. «Елочный» цвет кузова и увеличенные 22-дюймовые диски радикально отличают автомобиль от базового исполнения.

В свою очередь, на подголовниках сидений вышиты формы наездников, что придает более эксклюзивный вид. Кроме того, при создании автомобиля за основу взяли модель Continental GTC, под капотом которой установлен 6-литровый бензиновый агрегат с мощностью 635 л.с. Автомобиль имеет адаптивный круиз-контроль, систему удержания полосы и ряд других продвинутых опций. Цена новинки не раскрыта.