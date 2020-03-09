Рассекречен салон флагманского кроссовера Geely HaoYue

09.03.2020, 16:21, Новости дня

Китайская компания Geely поделилась снимками салона нового кроссовера Geely HaoYue.

Автомобиль получил просторный трехрядный салон, в котором каждый пассажир будет чувствовать себя максимально комфортно. Вместе с тем новинка имеет два варианта моторов на 1,5 и 1,8 литра с мощностью 177 и 184 л.с. соответственно. В зависимости от комплектации, в продаже появится модель HaoYue с передним или полным приводом. Разработчики позаботились о внедрении передовых систем безопасности, включая экстренное торможение.

Кроссовер получил панорамную крышу, мультимедийный комплекс, а также адаптивный круиз-контроль. Официальная премьера модели HaoYue состоится в ближайшее время, а стартовая цена данного автомобиля составит от 126,8 тысячи юаней.


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