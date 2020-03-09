Опубликованы первые снимки обновленного Dacia Sandero

09.03.2020, 16:21, Новости дня

Компания Dacia в настоящее время трудится над обновленными версиями популярных моделей Logan и Sandero.

Работа по обновлению машин ведется последние 7 лет, однако уже в следующем году состоится официальный выход в продажу. В Сети накануне продемонстрировали снимки обновленного хетчбэка Sandero. Автомобиль сохранит пятидверный салон, а также получит продвинутые опции, отсутствующие у предшественника. Здесь применят объемный капот, стильную решетку радиатора, а также светодиодную оптику.

Кроме того, новинка хетчбэка Sandero получила более широкий кузов на фоне прежнего поколения. Напомним, автомобиль построен на платформе CMF-B, которая также применяется в актуальном поколении Renault Clio.


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