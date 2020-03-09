Amazon продаст технологию «магазина без очередей» другим ритейлерам

09.03.2020, 16:18, Новости дня

Amazon запустила первый в мире супермаркет без касс и очередей не для того, чтобы выстроить крупную сеть таких магазинов, конкурирующую с традиционной розницей. Вместо этого онлайн-ритейлер собирается зарабатывать, лицензируя уникальную технологию другим компаниям.

Об этих планах в компании Джеффа Безоса сообщили Reuters. Amazon утверждает, что заключила уже ряд контрактов на поставку технологии с партнерами, назвать которых пока не готова.

Для самой технологии придумали имя — Just Walk Out ("Просто выходи"). Действительно, покупателям достаточно просто взять нужные товары с полки и положить их в корзину, а на выходе из магазина средства будут автоматически списаны со счета. На входе в магазин необходимо будет вставить свою банковскую карту в слот на турникете. Исходно Amazon тестировала "бескассовую" технологию в формате небольших магазинов с ограниченным ассортиментом упакованной продукции, однако недавно реализовала на ее основе и полноценный супермаркет.

По оценке инвестиционной компании Loop Ventures, рынок магазинов без кассиров может вырасти в США до 50 млрд долларов. В Amazon собственными прогнозами такого рода не делятся. По словами вице-президента Amazon по оффлайновому ритейлу и технологиям Дилипа Кумара, успех технологии определят покупатели, которым жалко тратить время в очередях.

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Вести.Hi-tech


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