«Барыс» обыграл «Магнитку» и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

09.03.2020, 16:18, Новости дня

В Нур-Султане прошел пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина между "Барысом" и "Металлургом" из Магнитогорска. Хозяева выиграли 5:2. Благодаря этой победе "Барыс" выиграл серию 4:1 и вышел в четвертьфинал.

Уже в первом периоде было заброшено четыре шайбы, три из них в ворота гостей. У "Барыса" отличился Артур Сагадеев, еще один гол на счету Даррена Дица. У "Магнитники" шайба на счету Николая Кулемина.

На 26 минуте Павел Акользин в четвертый раз зажег красный свет за воротами гостей. Но "Металлург" вскоре ответил голом Артема Миннулина. Счет 4:2 продержался до 60 минуты, пока Акользин точным броском по пустым воротам не снял все вопросы – 5:2.

"Барыс" добился победы в серии 4:1 и вышел в четвертьфинал. Впервые в истории клуб из столицы Казахстана смог выиграть пройти "Металлург". Две предыдущих серии – в сезонах 2015/16 и 2017/18 выигрывала "Магнитка". "Барыс" также повторил свой успех – вышел во второй круг Кубка Гагарина.


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