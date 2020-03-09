Коронавирус в Москве: уточненные данные

09.03.2020, 16:18, Новости дня

В московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в понедельник сообщили обновленные данные по распространению заболевания. Как рассказали "Интерфаксу" в штабе, в столице зарегистрированы три новых случая заражения коронавирусом COVID-19. У двоих заболевших диагностирована легкая форма, у третьей пациентки — состояние средней тяжести. Инфицированные вирусом изолированы в инфекционную больницу №1 и в больничный комплекс в Коммунарке.

В штабе рассказали подробности о заболевших. Двое — семейная пара, они не ходили работу и не контактировали с большим количеством людей вплоть до момента госпитализации. Их дети сейчас находятся под наблюдением в обсервационном центре. Третья пациентка заразилась во время бизнес-поездки. Все зараженные недавно вернулись из Италии. Их знакомые и коллеги будут проверены с помощью лабораторных тестов.

Всего в Москве подтверждено девять случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в целом по РФ — 20.


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