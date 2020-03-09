Алена Водонаева считает, расставание Павла Прилучного и Агаты Муцениеце давно назревало

09.03.2020, 16:07, Разное

Ведущая Алена Водонаева разъяснила расставание Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, назревавшее, по ее мнению, уже давно. Знаменитость уверенна, нет ни одной семьи, где не происходят конфликты, а фанаты не могут принять новость о распаде брака популярных актеров.

Алена Водонаева рассказала, что много молодежи полюбило сериал «Закрытая школа», где в актерском составе были Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Их брак продержался 7 лет, и не раз супруги становились перед выбором о сохранении или распаде семье. Никто не имеет права судить, что послужило причиной развода, уверена телезвезда, но отмечает, сам Павел Прилучный не раз был замечен в скандалах.

Алена Водонаева сделала выводы, что, скорее всего, закончилось терпение Агаты Муцениеце. Она размышляет, если вообразить на месте актрисы менее самодостаточную женщину, то ей тяжело решиться на развод, так как будет непонятно, на какие средства жить с детьми.

Модель хочет думать, что большинство союзов совершаются по любви, и за них необходимо бороться, особенно, если в семье есть дети. Однако знаменитость призывает женщин не оставаться с супругом, который избивает любимую, ведь наследники не должны видеть разборки родителей.

Ведущая уверена, ссоры добавляют остроты и эмоций взаимоотношениям. У Алены Водонаевой были такие отношения, где конфликтные ситуации являлись основным элементом совместного проживания.