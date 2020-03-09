Эксперты рассказали об отличиях качественного ноутбука и дорогого «барахла»

09.03.2020, 16:07, Разное

Эксперты рассказали, как отличить качественный ноутбук от дорогостоящего «барахла». Хорошее устройство имеет ряд особенных признаков.

Во время приобретения ноутбука нужно руководствоваться другими моментами, нежели при покупке компьютера. Основным требованием к изделию считается удобство во время переноски, потому нужно обратить особое внимание на его вес, размер, комфортность при открывании крышки одной рукой без удержания основания.

Далее стоит проверить модель на излом и деформацию. Для этого необходимо взять устройство за противоположный угол и совершить движение, характерное при выкручивании белья. Хороший корпус при этом не деформируется. Только не нужно для этого использовать максимальную силу физически сильным людям, потому как, если действие выполнит спортсмен, он испортит гаджет.

Дальше необходимо смотреть на производителя ноутбука. Самыми проверенными компаниями на 2020 год считаются Apple, Asus, Sony и Toshiba. Также нужно выбирать изделие с наименьшим откликом экрана, что позволит геймерам насладиться играми. Если использовать устройство offline, понадобится IPS-матрица, а универсальной считается VSA.

Стоит учитывать и технические характеристики ноутбука. Хорошим считается ОЗУ объемом 4-16 Гб, причем самый высокий показатель нужен для игр. Также нужно изучить информацию о видеокарте и аккумуляторе, точнее его емкости. От питающей батареи обуславливается длительность работы устройства на одном заряде.