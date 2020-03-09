Мнение: Доллар по 72, нефть по 35, хайпожоры должны гореть в специальном аду!

09.03.2020, 16:06, Разное

Меня сегодня разбудила СМС-ка от друга, кто живет в Тюмени — дескать, смотри, жесть какая — курс рубля упал! И, конечно, ожидаемо, вся Сеть забита с утра истериками, особенно — разумеется, про "ресурсную Россию". Ну, а как — мы же получаем ЗП все в долларах, да? Не было же 2014 года, когда особо одаренные набрали по 10 телевизоров — жизнь учит нас только тому, что ничему не учит.



Не знаю, есть у меня мысль сделать ролик на эту тему, но под другим углом. Ведь хрен бы с ним с курсом, хотя бы потому что это не курс ЦБ, выходные же у нас — а спекули они для того и спекули. Плюс, мы уже видели такой курс — что, мир перевернулся с тех пор? Да и самое главное — а ничего, что мировой кризис все равно ожидается и ожидался? А — посмотрите на другие страны, товарищи паникеры?

Да, да, идиотам, которые сейчас будут вопить, что "Их интересует только наша страна!" — просьба дальше не читать, все равно вы идиоты. Ведь, во-первых, даже Обама соврал и мы не в изоляции, а, во-вторых — в голову надо думать — но это не всем дано, особенно жителям Украины победившего Майдана и мозга. Просьба не путать с нормальными людьми этой несчастной страны.

Да, да, я в шоке, но канал на Ютубе "УспехРашаТВ" прямо набирает популярность среди жителей незалежной демократии. Они мало того, что уже занимают 10% аудитории, так еще и больше всех переживают за Успехи России и также больше всех оставляют гадливых комментов. Это не совпадение, это одна из немногих работ там, где типа должен был настать 6 лет назад рай, ага.

Дальше — больше. Фондовый рынок должен был бахнуть, он надувался через соломинку несколько лет, об этом говорилось не один раз. В Штатах реальный сектор дохнет — сланцевики банкротятся, Форд и Дженерал Моторс, а также Дженерал Электрик и теперь Боинг под капельницей — а на биржах все колосится. И это при том, смотрите новый ролик на канале — фермеры Штатов кончают жизнь самоубийством чаще в три раза, даже чем наркоманы Сияющего Града на Холме. А они заметьте — вот как раз в баксах-то ЗП и получают.

Или есть еще Саудовская Аравия — у которой точка отсечения баксов под 80 за бочку нефти — чтобы бюджет сверстывался так, чтобы всем прынцам хватало. Их там, если верно помню, за 50 000. Ну, и остальные товарищи не голубых кровей, а работают пускай гастеры.

В Канаде добывают на душу населения нефти на 78% больше, чем в России. Только правда, у России, одной из немногих есть ракеты, чтобы свое добро охранять.

И вот, еще раз — в качестве итога. Сланцевикам США надо 60+ баксов за бочку, чтобы не сдохнуть, саудитам 80-90, Канаде тоже нехило надо, а нам — пофигу, и Путин недавно сказал, чтобы было хотя бы 45.

В итоге, ладно, будем делать ролик новый именно так. Когда-то США разорили СССР, договорившись с СА, чтобы бочка нефти стоила 10 баксов — думаю, с инфляцией, считать лень, это где-то сейчас и есть те самые 40-45. Союз перекрылся, все долго радовались. Но.

Но тогда нам не хватило пары лет, потому что и США уже еле дышали. А теперь — у России есть зерно, есть экономика, которая НЕ ТАК КРИТИЧНО зависит от нефти, есть газовый экспорт, есть масса других областей, из ржаки, на Украине — да-да — начали тестировать производство "Лада-Веста" — победили Путина, аж дух захватывает. А у России есть сильный лидер, в отличие, снова и снова — от Союза тех лет. Иуда даже еще живой, сможет посмотреть, если захочет.

Неделю, кажется назад, я уже ржал, когда эксперты из-за типа вируса вопили, что: 1) в России, обувщики объявили, не будет слишком большого выбора весенней коллекции — как жить!, и также — упадет ассортимент смартфонов в сетях бытовой техники — ага, Путин должен уйти!

Теперь мамкиенные, тупые, в скобках, аналитики вопят про барель, про доллар и жду, когда там будет паника про "Бакс по 200!". Акститесь, малыши — мир на вас клином не сошелся. И лучше, идите работать. С 8 марта, ага.

Счастья вам.