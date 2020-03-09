На юге Индии пытаются сдержать вспышку птичьего гриппа
09.03.2020, 16:03, Новости дня
Индийский штат Керала на юге страны начал трехдневную процедуру забоя птиц, чтобы сдержать вспышку птичьего гриппа.
Власти штата приступили к профилактическим шагам в воскресенье.
«Вирус птичьего гриппа обычно передается между птицами, – сообщает ВОЗ. – Однако было обнаружено, что некоторые вирусы заражают людей. Когда человек заражается вирусом птичьего гриппа, симптомы заболевания могут варьироваться от легкой инфекции верхних дыхательных путей (лихорадка и кашель) до тяжелой пневмонии, острого респираторного дистресс-синдрома (затрудненное дыхание) и шока».
В некоторых случаях заболевание может привести к смертельному исходу.
«Власти штата решили уничтожить болезнь в ее источнике», – сообщил агентству Reuters профессор Университета ветеринарии и животноводства штата Керала Абдул Мунир.
В ходе этой процедуры будут забиты тысячи птиц, в основном кур.
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Служба новостей «Голоса Америки»
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