На юге Индии пытаются сдержать вспышку птичьего гриппа

09.03.2020, 16:03, Новости дня

Индийский штат Керала на юге страны начал трехдневную процедуру забоя птиц, чтобы сдержать вспышку птичьего гриппа.

Власти штата приступили к профилактическим шагам в воскресенье.

«Вирус птичьего гриппа обычно передается между птицами, – сообщает ВОЗ. – Однако было обнаружено, что некоторые вирусы заражают людей. Когда человек заражается вирусом птичьего гриппа, симптомы заболевания могут варьироваться от легкой инфекции верхних дыхательных путей (лихорадка и кашель) до тяжелой пневмонии, острого респираторного дистресс-синдрома (затрудненное дыхание) и шока».

В некоторых случаях заболевание может привести к смертельному исходу.

«Власти штата решили уничтожить болезнь в ее источнике», – сообщил агентству Reuters профессор Университета ветеринарии и животноводства штата Керала Абдул Мунир.

В ходе этой процедуры будут забиты тысячи птиц, в основном кур.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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