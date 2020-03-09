Михаил Крутихин: «Начинается что-то вроде нефтяной войны»

09.03.2020, 16:03, Новости дня

Мировой спрос на нефть в нынешнем году сократится впервые более чем за десять лет из-за снижения экономической активности, вызванного угрозой пандемии коронавируса, сообщили СМИ в понедельник, 9 марта, со ссылкой на прогноз Международного энергетического агентства.

При открытии торгов цена нефти Brent упала почти на 30%, что привело к резкому ослаблению рубля на международном валютном рынке Forex. В этих условиях Банк России прекратил покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в течение 30 дней и готов предпринять дополнительные меры для сохранения финансовой стабильности, о чем заявил официально.

Ситуацию усугубляет срыв переговоров России и ОПЕК по ограничению добычи нефти. Вслед за этим Саудовская Аравия решила снизить цены и нарастить добычу.

По данным The Wall Street Journal , в субботу компания Saudi Aramco объявила, что с апреля она снижает стоимость на поставки сырья в США на $7 за баррель, в страны Европы — на $8, а в страны Азии — на $6. Издание также сообщает, что подобный ход со стороны саудовской корпорации стал «элементом агрессивной кампании по захвату доли российского сегмента рынка» и ответом на позицию Москвы по переговорам о сокращении добычи «черного золота».

Русская служба «Голоса Америки» попросила оценить ситуацию аналитика нефтегазового сектора Михаила Крутихина.

Виктор Владимиров: К каким последствиям может привести развал договоренностей ОПЕК+?

Михаил Крутихин: Это ускорение давно начавшегося процесса. Ожидаемое превышение производства нефти над спросом вначале получило толчок со стороны падения спроса в Китае — в результате эпидемии коронавируса, а затем процесс стал распространяться на экономики других стран. Всюду падает спрос, и значение ОПЕК как регулятора добычи нефти сводится к абсолютному нолю. Поведение России на заседании ОПЕК просто ускорило эти события, и рынки нефтяных фьючерсов прореагировали соответственно. Судя по всему, дан сигнал широкому финансовому рынку: цены на нефть будут падать и дальше, энергоносители будут дешеветь. И не исключено, что с учетом эпидемии коронавируса это приведет к глобальной экономической рецессии.

В.В.: А действия России в этой ситуации не похожи на выстрел себе в ногу?

М.К.: Думаю, поведение представителя российского правительства на встрече с ОПЕК было несколько безрассудным. Не исключено, что спад можно было затянуть и замедлить. Россия все-таки в результате своего участии в фиктивном альянсе получала значительную прибыль, не прикладывая абсолютно никаких усилий. На самом деле она не снижала добычу нефти, а просто делала соответствующие заявления о солидарности (с ОПЕК) и на этом делала неплохие деньги, поскольку цены на нефть подталкивались вверх. Сейчас, когда поведение России, наоборот, подтолкнуло цены вниз, то назвать такое поведение разумным не поворачивается язык. Полагаю, изначально идея была такая: давайте подпихнем цены вниз так, чтобы компании, добывающие сланцевую нефть в США, а также Саудовская Аравия, прогорели и обанкротились, и тогда Россия была бы как бы на коне. Но это абсолютно нереалистичные ожидания.

В.В.: Как вы оцениваете ответные меры Саудовской Аравии?

М.К.: Сейчас они объявили о довольно большой скидке на некоторые сорта своей нефти для Европы и Азии. Трудно сказать, сделано ли это в результате пятничного заседания ОПЕКИ или просто так совпало по времени. Но, как я вижу, саудовцы, в принципе, нацелены на то, чтобы увеличивать добычу, не взирая на прежние договоренности с ОПЕК+. Еще в феврале они вместе с Кувейтом возобновили добычу в очень богатой нефтью зоне. Недавно прошли сообщения о намерениях Эр-Рияда резко повысить объемы добываемой нефти. Поэтому, на мой взгляд, сегодня начинается что-то вроде нефтяной войны, когда каждая из добывающих нефть стран будет действовать за себя, сражаться за рыночные ниши, выпихивать конкурентов, давать направо и налево скидки, и цены могут покатиться еще дальше вниз. До каких пределов, предсказывать не берусь, но не исключаю, что падения цен могут быть очень серьезными.

В.В.: Что тогда будет с ростом ВВП России?

М.К.: Россия заявляет, что готова выдерживать в течение трех лет при ценах в 30 долларах за баррель. Но это шапкозакидательство. Отдуваться же придется налогоплательщикам, а не нефтяным компаниям, поскольку последним обещаны доступ к Фонду национального благосостояния для финансирования нефтегазовых проектов и огромные льготы по налогам, что в условиях падения цен на нефть абсолютно неразумно.

В.В.: Некоторые эксперты утверждают, что российским властям выгоден дешевый рубль. Что скажете по этому поводу?

М.К.: Низкие нефтяные цены неизбежно приведут, несмотря на сопротивление Центробанка и Минфина, к девальвации рубля. Для экспортеров сырьевых товаров из России дешевый рубль, разумеется, благо. Но одновременно подорожает весь импорт. А поскольку у нас даже нефтяная промышленность больше чем на 70 процентов зависит от импорта, да и многие потребительские товары не заменены российскими, то это сулит далеко не самое лучшее будущее российской экономике и гражданам.