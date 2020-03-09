Умер актер Макс фон Сюдов

09.03.2020, 15:59, Новости дня

Во Франции на 91 году жизни умер номинировавшийся на Оскар шведско-французский актер Макс фон Сюдов, сыгравший Трехглазового ворона в «Игре престолов», сообщил журнал Paris Match со ссылкой на вдову артиста.

Актер умер в воскресенье. Причина не известна, передает ТАСС.

Фон Сюдов известен по роли Трехглазого ворона в сериале «Игра престолов», снимался в фильмах «Пелле-завоеватель» (1987) и «Жутко громко и запредельно близко» (2011), за которые был удостоен номинаций на премию «Оскар».