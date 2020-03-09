Российские нефтяники приготовились к самому худшему

09.03.2020, 15:59, Новости дня

Российские нефтяники были готовы к разрыву соглашения ОПЕК+ и просчитывали сценарии падения котировок до 32 долларов за баррель и ниже, сообщил высокопоставленный источник в отрасли, который принимал участие в подготовке позиции РФ к переговорам по нефти.

«Да считали. Это нормально сценарии смотреть», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что компании могут начать прирост добычи нефти даже раньше апреля, когда закончится действие соглашения.

«Можем и раньше. Надо смотреть», – сказал он.

По мнению источника, для страны эта ситуация дает возможности, которые нужно «правильно оценить».

«Надо сделать ставку на проекты с максимальной эффективностью для народного хозяйства», – сказал он.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по новым договоренностям, в итоге с 1 апреля соглашение перестанет действовать. На фоне этой новости цены на нефть начали резкое падение. В Саудовской Аравии при этом заявили, что не объявляли России ценовую войну.


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