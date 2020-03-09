Кларен-Хаус подтвердил, что герцогиня Камилла не сможет стать королевой, когда принц Чарльз взойдет на престол

09.03.2020, 15:36, Разное

Когда Принц Уэльский женился на Камилле Паркер Боулз в 2005 году, новую супругу принца поставили перед фактом: она не сможет носить тутул принцессы и никогда не станет королевой, даже когда Чарльз взойдет на престол после своей матери, королевы Елизаветы III. Это было сделано для того, чтобы упокоить британских подданных, ненавидевших пару сначала за их роман, а потом и за смерть всеобщей любимицы, принцессы Дианы.

Действительно, Камилла никогда не использовала титул принцессы Уэльской, хотя, будучи супругой принца Чарльза, имела на то полное право. Вместо она решила она назвалась графиней Корнуольской — по названию поместья своего мужа. И со временем завоевала симпатию британцев и расположение членов королевской семьи. По данным прошлогоднего опроса YouGov, Камилла вошла в десятку самых популярных и влиятельных королевских особ. А значит больше нет причин следовать правилу, измененному из-за принцессы Дианы.

Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская Камилла

Из-за растущей значимости в королевской семье (особенно после выхода из нее Меган Марл и принца Гарри) принц Чарльз, по слухам, начал настаивать на том, чтобы присвоить супруге высокий титул принцессы-консорта, а после — королевы-консорта, как это традиционно и заведено. В минувшие выходные королевские инсайдеры подтвердили изданию Daily Star, что вероятность положительного решения высока, как никогда.

Чтобы пресечь все домыслы, Кларенс-Хаус, официальная резиденция принца Чарльза и герцогини Корнуолльской, выступила с официальным заявлением:

Намерение таково: после того как принц Чарльз взойдет на престол, герцогиня Корнуолльская будет известна как известна как принцесса-консорт, когда принц вступит на престол. Это было объявлено во время брака, и с тех пор не подвергалось никаким изменениям, —

сообщили официальные представители королевской пары.

По мнению конституционных экспертов, Камилла в любом случае технически будет считаться королевой, женой короля.

Принц Чарльз, несомненно, будет учитывать общественное мнение во время своего вступления на престол, решая, должна ли Камилла стать королевой. И он также может захотеть обратиться за советом к правительству того времени и изменить решение, принятое много лет назад относительно титула герцогини.

А вот Кейт Миддлтон сможет беспрепятственно называться королевой Кейт, как только принц Уильям станет королем.