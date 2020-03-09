Малькевич назвал новость об акции в Гааге в память о жертвах катастрофы MH17 фейком

09.03.2020, 15:30, Разное

Александр Малькевич, возглавляющий фонд защиты национальных ценностей, прокомментировал сообщение о мероприятии в Гааге, организованном в честь памяти погибших пассажиров МН17. Политолог навал новость об акции «антироссийским фейком».
Публикациями об акции памяти, якобы сопровождавшей слушания по делу крушения Boeing рейса MH17 над территорией Донбасса в 2014 году, пестрели некоторые зарубежные издания. Сообщалось, что родственники погибших выставили перед консульством РФ в Гааге стулья, в количестве 298, что равно численности жертв авиакатастрофы. Данным действом, заявляют иностранные СМИ, общественники хотели указать на вину в трагедии России.

Александр Малькевич побывал в Гааге, но стульев не видел, информирует «Слово и Дело». Эксперт, комментируя сообщения о данной акции, назвал новость «ярким эпизодом информационной войны», направленной против России, и посетовал, что на слушании отсутствовали, за исключением «КП», российские СМИ.


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