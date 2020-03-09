Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о «черной полосе» в своей жизни

09.03.2020, 15:30, Разное

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна Стрюкова пояснила читателям о «черной полосе» в ее жизни. Такие обстоятельства, заявила она, учат людей сочувствовать прощать и любить.
Наследница актрисы долго не комментировала болезнь матери, но теперь захотела поделиться с подписчиками своими размышлениями. На своей странице в Instagram дочь Заворотнюк показала кадр, где сфотографирована на улице. В описании снимка она отметила, «черная полоса» пишет о том, что у человека случается что-то не то, и он перестает быть тем, кем надобно.

Анна Стрюкова заметила, вереница неприятных событий в жизни раскрывает подлинное значение человека. Темная сторона людей является демонстрацией того, что они в себе не проработали. Предназначение «черной полосы» – учить людей любить, сочувствовать, прощать, принимать страшные жизненные обстоятельства. Также дочь Заворотнюк отметила, когда люди становятся на верный путь, тень обрамляется светом, и открываются новые возможности и будущее.


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