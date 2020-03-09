Саммит лидеров ЕС из-за коронавируса решено провести по телефону

09.03.2020, 15:28, Новости дня

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что проведет телефонный «саммит» с лидерами стран Евросоюза из-за коронавируса.

«В результате консультаций я решил в ближайшее время провести телефонную конференцию со странами – членами Евросоюза по коронавирусу, чтобы скоординировать усилия ЕС», – передает его слова ТАСС.

Ранее совет Европейского союза заявил, что решил ограничить работу в целях борьбы с распространением коронавируса.


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