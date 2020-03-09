Мамаев впервые забил в чемпионате РФ после выхода из колонии

09.03.2020, 15:28, Новости дня

Полузащитник Павел Мамаев, который в сентябре 2019 года вышел из колонии после драки в московском кафе, дебютировал за футбольный клуб «Ростов» в чемпионате РФ и забил гол ЦСКА.

Мамаев вышел на замену на 58-й минуте при счете 2:1 в пользу «Ростова». Спустя 5 минут после выхода на замену он поразил ворота Игоря Акинфеева, сделав счет 3:1, передает РИА «Новости».

Отметим, что Кокорин, который вместе с Мамаевым отбывал наказание в колонии, также забил первый гол после возвращения в футбол – в прошлом туре чемпионата России, дебютировав за «Сочи». Он также рассказал, как изменилась его жизнь после тюрьмы.


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / Тело четырехмесячной девочки нашли в пакете на улице

18.02 / Хет-трик Манжипана принес «Калгари» победу над «Анахаймом»

23.02 / «Белый счетчик»: В шествии КПРФ и «Левого фронта» в Москве приняли участие 2,7 тысячи человек

21.02 / «Газпром» и политические амбиции Кремля

18.12 / Минздрав: В новогоднюю ночь лучше пить белое сухое вино

10.01 / Новый фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит 1,2-дюймовый экран

29.01 / Трамп подписал новое торговое соглашение с Мексикой и Канадой

21.02 / Эксклюзив из Новых Санжар: через баррикады в карантин

03.02 / Компактный складной смартфон Samsung показали на видео

02.01 / В Страсбурге в новогоднюю ночь подожгли более 200 автомобилей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика