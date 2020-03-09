Мамаев впервые забил в чемпионате РФ после выхода из колонии

09.03.2020, 15:28, Новости дня

Полузащитник Павел Мамаев, который в сентябре 2019 года вышел из колонии после драки в московском кафе, дебютировал за футбольный клуб «Ростов» в чемпионате РФ и забил гол ЦСКА.

Мамаев вышел на замену на 58-й минуте при счете 2:1 в пользу «Ростова». Спустя 5 минут после выхода на замену он поразил ворота Игоря Акинфеева, сделав счет 3:1, передает РИА «Новости».

Отметим, что Кокорин, который вместе с Мамаевым отбывал наказание в колонии, также забил первый гол после возвращения в футбол – в прошлом туре чемпионата России, дебютировав за «Сочи». Он также рассказал, как изменилась его жизнь после тюрьмы.