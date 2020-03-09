Экономика: Падение цен на нефть поставило Россию перед новой реальностью

09.03.2020, 15:11, Новости дня

«Кровавая баня», «чистейшей воды истерика», «агрессивная кампания по захвату доли российского сегмента рынка». Все это — эмоциональная реакция аналитиков на бурные события, происходящие на нефтяном и валютном рынке. Почему резко падают курс рубля и цены на нефть, действительно ли Саудовская Аравия шантажирует Россию — и кто больше всего проигрывает в сложившейся ситуации?

В понедельник курс евро на международных торгах превысил 85 рублей, курс доллара – выше 74 рублей. Таковы последствия обвала цен на нефть. Утром в понедельник стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 42,6%, до 31,74 доллара за баррель. Падение оказалось сильнейшим с 1991 года, когда завершилась война в Персидском заливе. Позже цены начали расти. Ближе к полудню за майский фьючерс марки Brent давали 36,66 долларов.

Для поддержки курса рубля Банк РФ перестал покупать валюту на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила на 30 дней. Одновременно в Минфине заявили о достаточном количестве средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия доходов при падении нефтяных цен. Согласно действующему в РФ бюджетному правилу, в случае снижения цены ниже базовой отметки образуются недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые финансируются за счет средств ФНБ, «для чего осуществляется корреспондирующая продажа иностранной валюты на открытом рынке».

Бюджет РФ в 2020 году сбалансирован при цене нефти 42,2 доллара за баррель. При более дорогой нефти Минфин направляет дополнительные доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов на покупку валюты и сберегает ее в ФНБ. При падении цен ниже этой отметки Минфин может начать продавать валюту на рынке, чтобы финансировать за счет этих средств расходы бюджета. В Минфине утверждают, что ликвидных средств ФНБ достаточно на покрытие потери бюджета от падения цен на нефть до 25-30 долларов за баррель на протяжении 6-10 лет.

Обвал нефтяных котировок начался еще на минувшей неделе, когда в пятницу появились данные о провале переговоров ОПЕК+ по снижению добычи нефти. Участники встречи не договорились о продлении соглашения, срок которого истекает 31 марта. Также сообщалось о том, что РФ отказалась от предложения Эр-Рияда дополнительно сокращать добычу. В тот же день цена барреля нефти Brent упала до минимума с 27 июня 2017 года. Кроме этого Эр-Рияд анонсировал резкое увеличение добычи и объявил рекордные за последние 20 лет скидки на нефть для основных клиентов.

По мнению зарубежной прессы, снижение цен на нефть произошло под влиянием саудовской нефтяной компании Saudi Aramco и направлено на ослабление позиций РФ на мировом рынке этого энергоносителя.

Как пишет американская газета Wall Street Journal, такой ход саудовцев является «элементом агрессивной кампании по захвату доли российского сегмента рынка». Этот шаг направлен напрямую на ослабление российских позиций после провала переговоров по ОПЕК+.

Обозреватель Bloomberg Дэвид Фиклинг называет происходящее игрой Саудовской Аравии в кошки-мышки с Россией и независимыми американскими производителями в расчете одолеть их на этом рынке. Однако в отличие от 1985 года, когда саудовцы наводняли рынок дешевой нефтью и СССР начал трещать по швам, сейчас ситуация иная. Несмотря на самую низкую себестоимость добычи нефти в Саудовской Аравии (2,8 доллара против 16 в США и 20 в России), ее бюджет сводится без дефицита в случае цены 83,6 за баррель. А для РФ такой показатель составляет только 42 доллара (на таком же уровне находится безубыточность американских нефтяных компаний).

«Победители и побежденные в этой войне будут определены на фондовых рынках, а не на товарных рынках. И в краткосрочной перспективе в самом уязвимом положении находятся американские производители», – пишет Фиклинг, добавляя, что Саудовской Аравии, при снижении мировых потребностей в «черном золоте», придется искать в несколько раз больше покупателей на свою нефть, чтобы оправдать низкие цены.

«Страны, развязывающие войны, часто рассчитывают, что они продлятся всего несколько месяцев, чтобы потом обнаружить, что соперник сильнее, чем они предполагали. Если битва на нефтяном рынке затянется, Москва вряд ли будет первым игроком, который спасует», – полагает Фиклинг.

Экономист, профессор ВШЭ и Чикагского университета Константин Сонин считает, что за падением цен на нефть стоит в первую очередь эпидемия коронавируса. Участники рынка запаниковали из-за неопределенности, и действия РФ тут ни при чем, написал специалист в своем блоге на сайте «Эха Москвы». Более того, он назвал правильным отказ РФ от участия в ОПЕК+.

Однако директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко утверждает, что при падении цен на нефть до 30 долларов за баррель РФ грозит бюджетный дефицит и девальвация. Как отмечает РИА «Новости», аналитик предположил, что Москва вряд ли «рассчитывала на то, что цены на нефть упадут почти до 30 долларов». В свою очередь замгендиректора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников в разговоре с агентством «Прайм» заявил, что доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель.

«Российские генералы сырьевого сектора решили бороться со сланцевыми добытчиками из США. Борьба не будет легкой. Сланцевые добытчики связаны с банками США, и поставки нефти на ближайшие месяцы у них захеджированы. Учитывая лоббистские возможности американских генералов энергетического сектора, они неминуемо нанесут санкционные удары по российским нефтяным компаниям, поэтому автоматически российским компаниям расширить рынки сбыта не удастся», – прогнозирует Верников.

Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин винит в происходящем коронавирус, из-за которого «спрос на сырье замедляется, а избыточные объем растут».

Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов не исключает, что вторник станет «кровавой баней» для российского фондового рынка. Уже в понедельник бумаги российских компаний в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже (LSE) подешевели в интервале от 9 до 26%. «Завтра, когда откроются торги на Московской бирже, самый оптимистичный вариант – если все останется на уровне 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. На рынках сейчас происходит чистейшей воды истерика, даже с учетом того, что РФ отказалась от предложения ОПЕК в пятницу, это не больше чем спекулятивный фактор. Понятно, что даже по нефти Brent идут маржинколлы», – сказал Дроздов в разговоре с агентством «Прайм».

Профессор НИУ-ВШЭ Олег Матвейчев называет нынешнюю ситуацию на нефтяном рынке уникальной. Если до последнего времени удерживаемая Россией цена устраивала США и арабов, то теперь добываемая американцами сланцевая нефть начала замещать объемы, которые не добывала Россия. «У нас полно дешевой нефти, а американцы сдавали свою дорогую. И эта сделка с ОПЕК+ перестала иметь какой-то смысл. РФ могла бы пойти на сокращение добычи, как и в прежние времена, для поддержания цены на нефть в районе 60 долларов, что для нас было бы не критично, но американцы оказывались бы на грани себестоимости», – сказал Матвейчев газете ВЗГЛЯД.

После нарушения Саудовской Аравией картельных сговоров «мы отказали на их предложение поделить рынки». «Теперь каждый сам за себя. У нас есть рынок, на который поставляем свою специфическую нефть. Есть и другие козыри. Мы не останемся с протянутой рукой», – считает эксперт. По его словам, в сложившейся ситуации больше всего проигрывают американские сланцевики, которые сильно закредитованы.

«Наша ситуация средняя. Проиграли меньше, чем американцы. В перспективе считается, что выиграют арабы, которые захватят часть рынка. Но мы еще посмотрим, где-то поборемся с ними», – уверен собеседник.

Падение курса рубля выгодно отечественным экспортерам. Но в США с учетом противоречий в экономике и политике на фоне президентских выборов такой удар по сланцевой нефти «может запустить процессы, о которых мы даже не догадываемся, и привести к уже серьезной мировой депрессии».

«Россия будет и дальше продолжать импортозамещение. После 2014 года никто не умер с низким рублем и дальше не умрем. Не надо паниковать. Все параметры просчитывались и контролировались правительством. Ничего экстраординарного, с чем мы раньше не сталкивались, не произошло. Сейчас произойдут определенные корректировки на всех рынках.

Мы будем жить в немножко новой реальности. Все происходящее сейчас само по себе не катастофично», – заверил Матвейчев.